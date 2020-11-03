В Нур-Султане суд огласил приговор по делу черных трансплантологов

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - 2 ноября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана рассмотрел дело о незаконной трансплантации органов, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что Тайсалова Б.Т. в период 2017-2018 годы, представляя интересы иностранной компании в Казахстане, действовала по предварительному сговору с лицами, находящимися в настоящее время в международном розыске. Она оказывала им пособничество в совершении незаконных сделок в отношении органов живых людей. При этом использовала подложные документы о родственных связях донора и реципиента, нотариально оформленные безвозмездные заявления о согласии предоставляла в медицинские учреждения Казахстана, где на их основании проводились пересадка органов.

Также установлено, что врачи, осуществляющие трансплантацию, Куттымуратов Г.М. и Донбай А.А. не знали о подложности документов, все операции по пересадке органов были проведены официально, с оформлением надлежащих документов. Оплата операций производилась через бухгалтерию медицинского учреждения.

В связи с этим Куттымуратов и Донбай признаны невиновными в незаконной пересадке органов. В то же время в результате проведенной Куттымуратовым операции по пересадке пациент заразился ВИЧ, то есть последний не надлежаще выполнил свои обязанности.

Тайсалова осуждена по части 5 статьи 28, пунктам 3,4 части 2 статьи 116, части 3 статьи 385 УК к 6 годам лишения свободы (наказание не может превышать 6 лет 8 месяцев). Куттымуратов осужден по части 5 статьи 317 УК к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (максимально возможное наказание).

Приговор не вступил в законную силу.

В июле 2019 года министр здравоохранения РК прокомментировал уголовное дело в отношении известного трансплантолога Куттымуратова.

23 июля 2019 года вместе с казахстанским трансплантологом под стражу взяли гражданку Кыргызстана, которая была переводчиком у доноров.

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