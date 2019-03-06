В Павлодаре адвоката приговорили к выплате штрафа около 7,5 млн тенге за вымогательство

Павлодар. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодаре адвоката приговорили к выплате штрафа в размере почти 7,5 млн тенге за вымогательство, передает Kazakhstan Today.





Согласно материалам дела, к адвокату за юридической помощью обратилась мать подозреваемого в совершении преступления - причинение тяжкого вреда здоровью. Адвокат оценил свои услуги по защите в 200 тыс. тенге. Заключив устное соглашение, защитник после ознакомления с материалами дела заявил, что следствие переквалифицировало статью на более тяжкую, предусматривающую лишение свободы, пишет Павлодар-онлайн





В то же время адвокат заявил, что его связи в правоохранительных органах могут помочь решить проблему, необходимо лишь передать руководству ОВД $2 тыс., а далее заключить со стороной обвинения процессуальное соглашение. Защитник вызвался стать посредником передачи денег.





Женщина обратилась с заявлением на адвоката в антикоррупционную службу. Сотрудники передали ей 1200 меченых долларов. Адвокат, получив деньги, после переговоров согласился снизить сумму до 1500 и попросил клиентку как можно скорее найти недостающие 300 долларов. После получения денег адвокат был задержан сотрудниками антикоррупционной службы.





По факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 28 - части 4 статьи 367 УК РК (Подстрекательство к даче взятки должностному лицу в значительном размере).





Суд №2 признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа 800 МРП по части 4 статьи 28 и еще 15 МРП по части 4 статьи 367 УК РК, что в сумме составляет 7 440 570 тенге. Осужденный должен выплатить сумму штрафа в течение трех месяцев. В случае неисполнения приговора в срок, наказание может быть заменено на ограничение или лишение свободы из расчета один день за четыре неоплаченных МРП.





Постановление не вступило в законную силу.





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