В Павлодаре мужчина, угрожая ножом, похитил у женщины пакеты с продуктами

Павлодар. 28 октября. Kazakhstan Today - 27 октября, в 18.56, на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в подъезде дома 55 по улице Малайсары батыра неизвестный мужчина, путем применения угрозы насилия, открыто похитил два пакета с продуктами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , по этому вызову незамедлительно были ориентированы все службы полиции Павлодара.

В ходе розыска подозреваемого участковый инспектор Южного отдела полиции Юзат Санатов направился в северную сторону по улице Малайсары батыра. Он предположил, что злоумышленник мог скрыться именно в этом направлении. Участковый предварительно выключил проблесковые маячки на служебной автомашине, чтобы не привлекать внимание.

Проезжая темный переулок, Санатов заметил силуэт мужчины, который пытался скрыться от света фар. Участковый выбежал с машины и побежал за ним.

Скрыться мужчине не удалось, подозреваемый был задержан по горячим следам. Похищенные пакеты с продуктами изъяты. Грабителем оказался 35-летний павлодарец. Как установлено, ранее он был неоднократно судим за аналогичное преступление. По результатам медицинского освидетельствования, злоумышленник был в алкогольном опьянении средней степени.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК Республики Казахстан.

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