В Петропавловске вынесли приговор пяти насильникам несовершеннолетней девушки

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 МАРТА - Специализированный межрайонный уголовный суд Северо-Казахстанской области сегодня вынес приговор пяти подозреваемым по делу об изнасиловании 17-летней девушки на одной из баз отдыха под Петропавловском, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокурор ходатайствовал назначить Р., С. и Б. наказание в виде 16 лет лишения свободы, в отношении М. и И. - в виде 10 лет лишения свободы. Законный представитель несовершеннолетней поддержал позицию прокурора. Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать, несмотря на то что вина была установлена показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами опознания, заключениями экспертиз и другими доказательствами", - сообщает Петропавловск.news .

Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что четверо насильников находились в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающее обстоятельство установлено только в отношении И. и М., они являются несовершеннолетними.

Троим насильникам по совокупности уголовных правонарушений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Несовершеннолетним подсудимым назначен максимально возможный срок лишения свободы - 10 лет.

С подсудимых также взыскан материальный ущерб в 10 млн тенге.



