В Петропавловске вынесли приговор пяти насильникам несовершеннолетней девушки

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Прокурор ходатайствовал назначить Р., С. и Б. наказание в виде 16 лет лишения свободы, в отношении М. и И. - в виде 10 лет лишения свободы. Законный представитель несовершеннолетней поддержал позицию прокурора. Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать, несмотря на то что вина была установлена показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами опознания, заключениями экспертиз и другими доказательствами", - сообщает Петропавловск.news.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что четверо насильников находились в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающее обстоятельство установлено только в отношении И. и М., они являются несовершеннолетними.
Троим насильникам по совокупности уголовных правонарушений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Несовершеннолетним подсудимым назначен максимально возможный срок лишения свободы - 10 лет.
С подсудимых также взыскан материальный ущерб в 10 млн тенге.
Напомним, насильников задержали в июне прошлого года. На момент совершения преступления им было от 17 до 20 лет.