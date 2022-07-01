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В РК после январской трагедии осуждены 445 человек

30.06.2022, 18:26 19051
В РК после январской трагедии осуждены 445 человек
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга заместитель начальника первой службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, в целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, совершивших тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.
 
По словам Елдоса Килымжанова, в настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых. Он подчеркнул, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. 
 
С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.
 

Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое", - сказал Елдос Килымжанов.

 

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Контрабанду на 27 млн тенге пытались ввезти из Китая в Казахстан

01.07.2022, 16:25 636
Контрабанду на 27 млн тенге пытались ввезти из Китая в Казахстан
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - Ввоз незадекларированных товаров на сумму 27 миллионов тенге предотвратили таможенники на посту "Калжат", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Автозапчасти, аккумуляторы, сварочный аппарат и хозяйственные товары общей стоимостью 27 млн тенге пыталось ввезти ТОО в Казахстан, уклонившись от уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. 

 
Таможенники просканировали КамАЗ с прицепом и обнаружили расхождение между товарами, заявленными в документах, и содержимым в транспортном средстве. 
 
Всего в машине найдено 20 тонн незадекларированных товаров, по которым импортер не уплатил таможенные платежи и налоги на сумму 5,5 млн тенге.
 
Виновник привлечен к административной ответственности, все платежи взысканы в полном размере. 
 

Всего в текущем году выявлено более 4 тысяч тонн незадекларированных товаров стоимостью 1 млрд тенге", - сообщили в комитете.

 

Мошенник обманул жителей Усть-Каменогорска на 17,5 миллиона тенге

01.07.2022, 12:44 2281
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ИЮЛЯ - B Усть-Каменогорске сотрудники полиции задержали 25-летнего уроженца Катон-Карагайского района, обещавшего оказать посреднические услуги в "оформлении" ипотеки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, он обманул 5 жителей областного центра. 
 

Мошеннические действия мужчина проводил по определенной схеме, сначала он втирался в доверие к гражданам, а далее просил внести предоплату. После получения денежных средств, блокировал номера потерпевших", - пояснили в ведомстве. 

 
Было установлено, что он никакого отношения к сфере недвижимости не имеет, а деньгами распорядился по своему усмотрению. 
 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в департаменте. 

 
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), также выясняется причастность задержанного к другим подобным правонарушениям. 
 

Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали злоумышленники в Павлодарской области

01.07.2022, 09:45 5951
Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали злоумышленники в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 1 ИЮЛЯ - Факты незаконной выписки счетов-фактур пресечены сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следствием установлено, что два гражданина РК создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. В период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.
 
В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов. 
 

Суд признал обоих виновным и приговорил их к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у одного из них денежных средств в сумме более 13 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 

В Акмолинской области 15 человек устроили вооруженную разборку

01.07.2022, 09:02 6906
В Акмолинской области 15 человек устроили вооруженную разборку
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 1 ИЮЛЯ - В АКмолинской области задержаны 15 участников конфликта с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Группа вооруженных лиц устроила разборку на автодроме по объездной дороге "Карасайская трасса" 28 июня.
 
На место происшествия прибыли сотрудники управления криминальной полиции, подразделения специального назначения, следственно-оперативной группы. 
 
В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта - 15 человек, жители городов Кокшетау и Караганды, от 22 до 40 лет. 
 

С места происшествия изъяты травматические пистолеты Tranfogliо и "Стражник" с патронами, перцовые баллончики, ножи и кастеты", - информирует Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное хранение и перевозка оружия". Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Назначена экспертиза.
 

Житель СКО убил жену и застрелился

30.06.2022, 20:32 15471
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 ИЮНЯ - В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области в результате огнестрельного ранения погибла 33-летняя жительница села Лобаново, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По приезде следственно-оперативной группы в доме обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти, в том числе 36-летнего жителя села Лобанова, являющегося супругом погибшей, сообщает Петропавловск.news.
 
Трагедия произошла 27 июня около 5.00. О случившемся сообщили дети, находившиеся в доме во время произошедшего.
 
С места происшествия изъято охотничье ружье. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК (Убийство при отягчающих обстоятельствах). 
 
Трое несовершеннолетних детей супругов помещены в центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в селе Саумалколь Айыртауского района. 
 
По основной версии, 36-летний сельчанин после смертельного ранения жены в ходе ссоры совершил суицид выстрелом из ружья. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования. 
 

В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц похищенного в ходе январских событий оружия

30.06.2022, 18:55 17266
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, министерством продолжается работа по расследованию январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 317 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефона, более 16 млн тенге, 550 едениц одежды.
 
Санжар Адилов подчеркнул, что одна из основных задач органов внутренних дел - это обеспечение безопасности граждан, в этой связи продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков. На сегодня установлено и изъято из незаконно оборота 1640 единиц оружия и более 41 тысячи боеприпасов. В их числе:
 
  • 10 гранатометов;
  • 6 пулеметов;
  • 164 автомата;
  • 362 пистолета;
  • 235 травматического и газового оружия;
  • 78 холодного оружия.
 
Только за последние две недели изъято более 50 единиц оружия.
 
Всего ликвидировано свыше 120 их схронов. 
 
В примеру, 17 июня в Алматы на пустыре обнаружен замаскированный схрон с 7 боевыми гранатами, травматическим пистолетом ИЖ со снаряженным магазином и боеприпасы. 
 
21 июня в Талгаре изъято более 130 боеприпасов и автомат Калашникова. 
 
22 июня вновь в Алматы обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 2 охотничьих ружья, боевая граната Ф-1 с запалом, 40 патронов, 2 бронежилета, 2 радиостанции. 
 
25 июня в Таразе недалеко от жилого массива обнаружены и изъяты пистолет с глушителем системы Макарова, охотничье ружье, сигнальный револьвер и пневматический пистолет с уничтоженными идентификационными номерами, а также свето-шумовая граната с запалом и 60 патронов разного калибра. 
 
В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 212 единиц оружия.
 

Вместе с тем в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия (всего 2113 единиц). В их числе 1300 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного", - сообщил Санжар Адилов.

 

Январская трагедия: в производстве следователей находится 516 уголовных дел

30.06.2022, 18:53 17681
Январская трагедия: в производстве следователей находится 516 уголовных дел
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, министерством продолжается работа по расследованию январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 516 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 14 лиц. С обвинительным актом направлены в суд 346 дел в отношении 567 подозреваемых. 
 

Большинство из них привлекается за совершение краж во время массовых беспорядков (424 лица), незаконное хранение оружия (45), его хищение (38), угоны транспортных средств (10), грабежи (9) и хулиганства (6)", - рассказал Санжар Адилов.

 
Судами осуждены 388 лиц, из них:
 
  • к ограничению свободы - 334;
  • к общественным работам - 4;
  • к штрафу - 4; 
  • по решению суда освобождены от уголовной ответственности за примирением сторон - 12. 
  • к лишению свободы - 46 лиц, все за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 
 
На рассмотрении судов остаются 86 уголовных дел в отношении 167 подсудимых.
 

По актам терроризма в ходе январской трагедии расследуется 8 дел

30.06.2022, 18:33 18416
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга заместитель начальника первой службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, в производстве специальных прокуроров находится восемь дел по актам терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 58 уголовных дел по массовым беспорядкам и восемь - по актам терроризма. По мере завершения дела направляются в суд", - сообщил Елдос Килымжанов.

 
По словам представителя Генпрокуратуры, в Кызылординской области продолжается судебный процесс по факту терроризма, в результате которого погиб солдат срочной службы Кайсаров. В Шымкенте 35 подозреваемых преданы суду. Они в ночь с 4 на 5 января, находясь на центральной площади, совершили погромы служебных автомашин полиции, вооружившись металлическими арматурами, применили насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении на здание акимата. Приговором суда назначены различные меры наказания.
 

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