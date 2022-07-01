В РК после январской трагедии осуждены 445 человек

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга заместитель начальника первой службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, в целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, совершивших тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

По словам Елдоса Килымжанова, в настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых. Он подчеркнул, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.

Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое", - сказал Елдос Килымжанов.