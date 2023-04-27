В Шахтинске задержаны убийцы юриста "АрселорМиттал Темиртау"   

Фото: КНБ РК

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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности с начала года реализован ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркоугрозам. Проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии.





Ликвидировано 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. В частности, задержан иностранный гражданин, организовавший контрабандную доставку из Афганистана в Казахстан 5 кг героина и 48 кг метамфетамина", - сообщили в пресс-службе КНБ.





Кроме того, была пресечена деятельность наркогруппы, причастной к контрабанде афганских опиатов из стран формирования наркотрафика в Казахстан. Изъяты 1 кг героина, 2 кг опия и 14 кг гашиша.





Ликвидирован устойчивый канал поставок опиатов из Ирана в Казахстан через акваторию Каспия. Задержаны четверо иностранцев, контрабандным путем доставивших 30 кг опия и 100 таблеток метадона с использованием скоростных катеров.





За первый квартал уже ликвидировано 8 крупномасштабных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято 73 кг психотропного вещества "мефедрон" и 223 кг α-PVP.





Если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы. К примеру, в Туркестанской области пресечена деятельность организованного иностранцем масштабного производства психотропных веществ, предназначавшихся для поставки на наркорынки соседних стран. В городе Шымкенте и Жамбылской области также обнаружены крупные нарколаборатории, снабжавшие своей продукцией внутренний наркорынок. Следует отметить, что лидерами по наличию производственных площадок и сбыта т.н. дизайнерских наркотиков по-прежнему остаются мегаполисы страны", - отметили в КНБ.





По данным ведомства, всего с начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонны химических реагентов.





КНБ РК





КНБ в усиленном режиме продолжаются мероприятия по противодействию наркобизнесу, отметили в пресс-службе.