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В Шымкенте грабитель, угрожая кассиру ножом и кастетом, ограбил АЗС

04.12.2022, 14:15 11756
Подозреваемый пытался скрыться от полицейских на такси
Шымкент. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 3 декабря, около 04.30 мужчина в маске, угрожая ножом и кастетом, отобрал у кассира АЗС, расположенной на пересечении улицы Толеметова и проспекта Байдибек би, выручку.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Мужчина пытался скрыться на такси, сообщает OTYRAR.

Подозреваемый в ограблении АЗС доставлен в управление полиции Каратауского района ДП Шымкента. Ведется следствие.
 

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Покерный клуб в Актау: задержаны организатор и два дилера

04.12.2022, 16:16 10411
Покерный клуб в Актау: задержаны организатор и два дилера
Фото: МВД РК
При обыске изъяты игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт, деньги и сверток с марихуаной
Актау. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 3 декабря сотрудники УБОП ДП Мангистауской области ликвидировали покерный клуб в одном из ЖК Актау, сообщает пресс-служба МВД РК.

Задержаны организатор и два дилера. В помещение клуба также находилась официантка и игроки.

При обыске изъяты: игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт, два самодельных аппарата для употребления марихуаны, 374 тысячи тенге, 200 долларов, 50 евро и сверток с марихуаной.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 307, часть 2, УК РК. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
 

В Астане задержали иностранца, торговавшего наркотиками

04.12.2022, 13:38 12606
В Астане задержали иностранца, торговавшего наркотиками
Фото: пресс-служба МВД РК
У 50-летнего гражданина Узбекистана изъято 44,25 грамма гашиша
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму ДП Астаны задержали мужчину за сбыт и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе обыска у 50-летнего гражданина Узбекистана изъято 44,25 грамма гашиша. Кроме того, согласно заключению медицинского освидетельствования, он сам употреблял наркотические вещества.

Задержанный водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК.
 

Группу вымогателей задержали в Актобе

03.12.2022, 15:47 27176
Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений
Актобе. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по борьбе и противодействию экстремизму Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения задержали группу вымогателей в Актобе.

Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели автомашиной ВАЗ-21070, принадлежавшей жителю Актобе", - сообщает Polisia.kz.


Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Один из подозреваемых водворен в ИВС.

Проводится досудебное расследование по статье 194, часть 2, УК РК "Вымогательство".

 

У алматинца изъяли свыше 460 рогов сайги

03.12.2022, 11:06 31681
У алматинца изъяли свыше 460 рогов сайги
Фото: Polisia.kz
Следствие установит обстоятельства доставки товара в Алматы
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Алматы незаконно сбывал рога сайги, занесенной в Красную книгу.

В ходе обыска дома у подозреваемого были обнаружены в подсобном помещении и изъяты 462 рога сайги, а также камни неизвестных пород", - сообщает Polisia.kz.


Начато расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации будут установлены в ходе следствия.

 

Схрон с оружием обнаружили в Алматинской области

03.12.2022, 10:17 32446
Схрон с оружием обнаружили в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Схрон обнаружили неподалеку от села Алмалык, рядом с дорогой
Конаев. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Талгарского района Алматинской области обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

2 декабря около 19.15 на территории, не доезжая до села Алмалык, рядом с дорогой в кустах обнаружена китайская дорожная сумка, внутри которой обнаружены одно охотничье ружье калибра 7,62 мм, два обреза гладкоствольного оружия, пневматический пистолет, бронежилет и 115 единиц различных патронов", - сообщает Polisia.kz.


Указанный факт зарегистрирован в полиции Талгарского района. Проводятся следственные действия и назначены необходимые экспертизы.
 

Республиканская палата ЧСИ прокомментировала информацию о хищении судоисполнителями более миллиарда тенге

02.12.2022, 17:32 46481
Республиканская палата ЧСИ прокомментировала информацию о хищении судоисполнителями более миллиарда тенге
Ряд судебных исполнителей были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за нарушение правил ведения текущего счета
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республиканской палате частных судебных исполнителей прокомментировали информацию о хищении судебными исполнителями более миллиарда тенге, сообщает пресс-служба палаты.


Республиканская палата в марте текущего года направила письмо в Генеральную прокуратуру о проведении проверки деятельности отдельных частных судебных исполнителей на предмет своевременности перечисления взысканных сумм взыскателям. В результате прокурорской проверки у 6 ЧСИ Карагандинской области выявлены факты неперечисления сумм взыскателям. Вместе с тем в ходе досудебного расследования указанными ЧСИ были представлены подтверждающие документы о получении денег взыскателями, в связи с чем уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием состава преступления", - проинформировали в пресс-службе.


Также сообщается, что в отношении столичного судебного исполнителя, снявшего со счета должника 289 млн тенге и перечислившего их взыскателю по алиментам, идет судебное разбирательство по лишению лицензии.

Касательно алматинского ЧСИ, якобы использовавшего на личные цели 400 тысяч тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома "Жанұя", факты не подтвердились, так как указанные деньги были перечислены судебным исполнителем взыскателю по неверным реквизитам, в связи с чем был возврат, но в последующем ЧСИ полностью перечислил указанную сумму", - сообщили в палате.


Отмечается, что факты, приведенные в отношении павлодарского ЧСИ, имели место в 2018 году, который в том же году был лишен лицензии.

По всем остальным фактам, указанных в представлении Генеральной прокуратуры, республиканской палатой совместно с органами юстиции проведены служебные проверки, в ходе которых хищение денежных средств не установлено, так как в материалах имелись документы, доказывающие получение взыскателями взысканных сумм", - заявили в пресс-службе.


Вместе с тем ряд судебных исполнителей были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за нарушение правил ведения текущего счета.

По итогам проверки республиканская палата совместно с Министерством юстиции проводит работу законодательно-организационного характера по недопущению нарушений порядка ведения банковских счетов для хранения средств, поступивших по исполнительным производствам", - добавили в палате.


Ранее сообщалось, что частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге.
 

Канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в СКО

02.12.2022, 15:34 48561
Фото: Polisia.kz
Задержана 29-летняя жительница Петропавловска
Петропавловск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Северо-Казахстанской области ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков. Задержана 29-летняя жительница Петропавловска, которую подозревают в доставке из Астаны особо крупной партии "синтетики" для дальнейшей расфасовки и распространения на территории областного центра.

При личном обыске у горожанки изъято 20 свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. По месту жительства полицейские обнаружили полимерные пакеты с таким же веществом, а также упаковочные материалы, мерные приспособления и электронные весы с наслоениями вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик α-PvP, известный также под названием "соль". Общий вес изъятого составил 1 килограмм 113 граммов", - сообщает Polisia.kz.


Кроме того, в гараже 51-летнего отца задержанной полицейские обнаружили арсенал незарегистрированного оружия. В него входили изготовленные кустарным образом муляжи автоматов ППШ, гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-К, пневматическая винтовка ИЖ-38, газовый пистолет PERFECTA, патроны к охотничьему и нарезному оружию, свыше 2 тысяч строительно-монтажных патронов и учебная граната Ф-1.

Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы и ружье пригодны к производству выстрелов. Со слов мужчины, он коллекционирует оружие как любитель. Сейчас следствие устанавливает происхождение оружия и боеприпасов у ранее не судимого петропавловца", - отметили в полиции.

 

Разбойное нападение на АЗС в Алматы: налетчики задержаны

02.12.2022, 13:30 44841
Разбойное нападение на АЗС в Алматы: налетчики задержаны
Фото: Polisia.kz
Оба злоумышленника приехали в Алматы из других регионов
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматы задержали двух налетчиков, совершивших разбойное нападение на автозаправочную станцию. Преступники похитили 100 тысяч тенге и два мобильных телефона.

Нападение на автозаправочную станцию произошло во втором часу ночи. Двое неизвестных в масках с гвоздодером и топором в руках ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы деньги, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры", - cообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.


Подозреваемых задержали в тот же день. Как заявили в полиции, оба злоумышленника приехали в Алматы из других регионов с целью устроиться на работу, но, по всей вероятности, не смогли придумать более легкого способа заработка.

Налетчики водворены в ИВС. Их личности полицейские проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.

 

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