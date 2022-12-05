В Шымкенте грабитель, угрожая кассиру ножом и кастетом, ограбил АЗС

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Следствие установит обстоятельства доставки товара в Алматы

Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Алматы незаконно сбывал рога сайги, занесенной в Красную книгу.





В ходе обыска дома у подозреваемого были обнаружены в подсобном помещении и изъяты 462 рога сайги, а также камни неизвестных пород", - сообщает Polisia.kz .





Начато расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".





Обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации будут установлены в ходе следствия.



