В Шымкенте задержали второго подозреваемого в попытке изнасилования

Шымкент. 23 февраля. Kazakhstan Today - Второго подозреваемого в попытке изнасилования девушки задержали 22 февраля, передает Kazakhstan Today.
Об этом сообщает Otyrar.kz со ссылкой на заместителя начальника департамента полиции Шымкента Алмаса Амзеева.
Второй подозреваемый в попытке насилия задержан, его уже опознали. Сейчас оба находятся под стражей", - сообщил Алмас Амзеев.
Напомним, одного из преступников удалось задержать на месте преступления. Предотвратил изнасилование военнослужащий в/ч 6506 Артем Калашников.
23 февраля министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил военнослужащего Национальной гвардии рядового Артема Калашникова медалью "За вклад в обеспечение охраны общественного порядка" за спасение девушки от насильников.
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