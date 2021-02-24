Система Orphus

В Шымкенте задержали второго подозреваемого в попытке изнасилования

23.02.2021 7885
В Шымкенте задержали второго подозреваемого в попытке изнасилования
Шымкент. 23 февраля. Kazakhstan Today - Второго подозреваемого в попытке изнасилования девушки задержали 22 февраля, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает Otyrar.kz со ссылкой на заместителя начальника департамента полиции Шымкента Алмаса Амзеева. 
 

Второй подозреваемый в попытке насилия задержан, его уже опознали. Сейчас оба находятся под стражей", - сообщил Алмас Амзеев.

 
Напомним, одного из преступников удалось задержать на месте преступления. Предотвратил изнасилование военнослужащий в/ч 6506 Артем Калашников.
 
23 февраля министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил военнослужащего Национальной гвардии рядового Артема Калашникова медалью "За вклад в обеспечение охраны общественного порядка" за спасение девушки от насильников.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая