В столице задержали серийного вора аккумуляторов

Полицейские криминальной полиции района Сарыарка департамента полиции Нур-Султана задержали 33-летнего местного жителя, который путем взлома капота автомашин похитил аккумуляторы. Установлено, что только в июле он совершил семь краж.
Кроме краж аккумуляторов, мужчина подозревается в краже личных вещей граждан. Так, 11 июля, подозреваемый, находясь в одном из компьютерных клубов, похитил у администратора мобильный телефон. Кроме того, воспользовавшись незапертой дверью гостиничного номера, он похитил деньги и сотовый телефон у постояльца. Сейчас проводится расследование. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам", - сообщили в пресс-службе ДП столицы.
Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за кражи. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям, совершенным ранее на территории города.
Если вы пострадали от преступных посягательств данного гражданина, просим обратиться в управление полиции района Сарыарка ДП Нур-Султана (Акбугы, 2) либо позвонить по телефону 8(7172) 71-66-41", - говорится в сообщении.
Ранее о задержании групп, занимающихся кражей аккумуляторов, сообщили в Нур-Султане, Караганде и Алматинской области.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства