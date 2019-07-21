В столице задержали серийного вора аккумуляторов

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана задержали серийного "вора-аккумуляторщика", передает Kazakhstan Today.

Полицейские криминальной полиции района Сарыарка департамента полиции Нур-Султана задержали 33-летнего местного жителя, который путем взлома капота автомашин похитил аккумуляторы. Установлено, что только в июле он совершил семь краж.

Кроме краж аккумуляторов, мужчина подозревается в краже личных вещей граждан. Так, 11 июля, подозреваемый, находясь в одном из компьютерных клубов, похитил у администратора мобильный телефон. Кроме того, воспользовавшись незапертой дверью гостиничного номера, он похитил деньги и сотовый телефон у постояльца. Сейчас проводится расследование. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам", - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

Если вы пострадали от преступных посягательств данного гражданина, просим обратиться в управление полиции района Сарыарка ДП Нур-Султана (Акбугы, 2) либо позвонить по телефону 8(7172) 71-66-41", - говорится в сообщении.





Караганде и Алматинской области . Ранее о задержании групп, занимающихся кражей аккумуляторов, сообщили в Нур-Султане

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