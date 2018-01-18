В Талдыкоргане бывший сотрудник фирмы с подельниками совершил разбой на платную автостоянку компании

Талдыкорган. 18 января. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане раскрыто разбойное нападение на платную автостоянку, один из подозреваемых задержан, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о разбойном нападении на крытую автостоянку одной из городских фирм поступило в дежурную часть городской полиции сегодня, около 3 часов ночи, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

"Как выяснилось, трое неизвестных, вооруженные ножами и в медицинских масках, ворвались в помещение крытой автостоянки, где похитили сотовый телефон охранника и 12 аккумуляторов с грузовых автомашин. Охраннику автостоянки, избитому, а также связанному по рукам и ногам электрическим проводом, с заклеенным скотчем глазами и ртом, потребовалась медицинская помощь", - рассказали в полиции.

По информации пресс-службы, сотрудники талдыкорганской полиции уже задержали одного из нападавших, который ранее работал в этой фирме. Как выяснилось, он действовал в роли наводчика. Личность двух других подозреваемых также установлена. Сейчас в их отношении проводятся розыскные мероприятия.

В ДВД также отметили, что похищенные аккумуляторы обнаружены и изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой).

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