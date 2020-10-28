В Талдыкоргане задержан подозреваемый в избиении мужчины до состояния комы

Polisia.kz

27 октября. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане задержан подозреваемый в избиении 42-летнего мужчины до состояния комы, передает Kazakhstan Today.

14 октября в реанимационное отделение Многопрофильной больницы города Талдыкоргана в состоянии комы, с травмой головного мозга поступил 42-летний житель города Талдыкоргана. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает Polisia.kz.

В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сначала удалось определить место, где был избит потерпевший, а затем установить и самого подозреваемого, оказавшегося ранее трижды судимым за мошенничество, кражу и грабеж 32-летним местным жителем. После совершения преступления мужчина, отсидевший в местах лишения свободы более 7 лет, решил удариться в бега, но сыщикам удалось вычислить его местонахождение и задержать его в городе Сарканде", - рассказал начальник отдела криминальной полиции УП города Талдыкорган Кайрат Шаханов.

В полиции также добавили, что по итогам девяти месяцев отделом розыска управления полиции города Талдыкоргана установлено местонахождение 63 уголовных преступников, совершивших разные преступления. Они задержаны.

Это наркоманы, воры, угонщики и хулиганы, пытавшиеся уйти от ответственности", - добавил Шаханов.

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