В Таразе мошенник, притворяясь сотрудником центра тестирования, обманул горожан на 1 млн тенге

Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания

Фото: Polisia.kz

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Тараз. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 января в управление полиции Тараза обратились местные жители с заявлением о мошенничестве. В центре тестирования неизвестный мужчина под предлогом содействия в прохождении государственного теста обманом завладел их деньгами. Общая сумма ущерба составила 1 млн тенге, сообщает - 29 января в управление полиции Тараза обратились местные жители с заявлением о мошенничестве. В центре тестирования неизвестный мужчина под предлогом содействия в прохождении государственного теста обманом завладел их деньгами. Общая сумма ущерба составила 1 млн тенге, сообщает Polisia.kz





По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190, часть 3, пункт 4, УК РК "Мошенничество".





В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали причастного к этому преступлению 26-летнего жителя города. Он полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания.





При знакомстве с потерпевшими подозреваемый представлялся сотрудником одного из городских центров тестирования. Получив с каждого клиента деньги за прохождение государственного тестирования и подготовку эссе, он пропадал.





В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.





Ранее в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге.





Также в Алматы мошенники, выдающие себя за сотрудников департамента юстиции, выманивали у граждан финансовые средства.





В конце января в Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды.



