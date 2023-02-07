06.02.2023, 19:51 7926
В Таразе мошенник, притворяясь сотрудником центра тестирования, обманул горожан на 1 млн тенге
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 января в управление полиции Тараза обратились местные жители с заявлением о мошенничестве. В центре тестирования неизвестный мужчина под предлогом содействия в прохождении государственного теста обманом завладел их деньгами. Общая сумма ущерба составила 1 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190, часть 3, пункт 4, УК РК "Мошенничество".
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали причастного к этому преступлению 26-летнего жителя города. Он полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания.
При знакомстве с потерпевшими подозреваемый представлялся сотрудником одного из городских центров тестирования. Получив с каждого клиента деньги за прохождение государственного тестирования и подготовку эссе, он пропадал.
В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Ранее в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге.
Также в Алматы мошенники, выдающие себя за сотрудников департамента юстиции, выманивали у граждан финансовые средства.
В конце января в Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды.
Почти 4,5 тысячи алматинцев стали жертвами финансовых пирамид.
новости по теме
06.02.2023, 20:53 7106
В Шымкенте чиновника от образования подозревают в неоднократном получении взяток
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте специалиста управления образования подозревают в коррупции.
Как сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин, чиновник неоднократно брал взятки за непроведение в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство предпринимательской деятельности.
Ведущий специалист профильного управления дал признательные показания. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщил Даурен Ергарин.
Ранее Антикор выявил в парке Медеу условия, способствующие коррупционным правонарушениям.
В атырауском вузе уволили восемь преподавателей за коррупцию.
В Бурабае юрист казино предложил взятку сотруднику прокуратуры.
Руководитель Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" изобличен в неоднократном получении взяток.
06.02.2023, 15:54 16291
Организаторы финпирамиды обманули актюбинцев на 300 млн тенге
Финпирамида действовала под видом ломбарда
Фото: Depositphotos
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Актобе. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторы финансовой пирамиды в Актобе выкупали автомобили в рассрочку, не выплачивая владельцам полную сумму.
Как сообщает АФМ, мошенники действовали под видом ломбарда.
Они предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество", - рассказали в ведомстве.
При этом владелец получал за автомобиль только первую часть суммы, остальное ему обещали выплатить позже, но остаток никогда не возвращали. За счет того, что приобретенные автомобили затем продавали по заниженной цене, число покупателей росло как снежный ком.
ТОО "Auto Seller" действовало на территории Актюбинской области с марта прошлого года. Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР Астаны", - сообщили в ведомстве.
Сумма материального ущерба составила свыше 300 млн тенге.
В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера и банковские карты. По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца", - сообщает АФМ.
Пострадавшие от действий мошенников могут обратиться в агентство по телефонам доверия:
8 (7172) 708-478,
8 (7132) 975-151.
Ранее в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге. На скамье подсудимых оказались 16 человек. Также Генпрокуратура выявила преступную схему, по которой организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 млрд несуществующих долгов. Всего в минувшем году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Только в Алматы жертвами мошенников стали почти 4,5 тысячи человек.
В АФМ сообщили, что обезопасить себя от действий мошенников теперь можно с помощью Telegram-бота.
05.02.2023, 17:49 51991
Антикор выявил в парке Медеу условия, способствующие коррупционным правонарушениям
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикор выявил необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей в парк Медеу, которые могут способствовать коррупционным нарушениям, сообщает департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы.
В Антикоррупционную службу города Алматы обратились бизнесмены по факту неправомерного ограничения доступа электромобилей "отдельных предпринимателей" в государственный региональный парк Медеу. Как выяснилось, доступ проезда от высокогорного катка Медеу до горнолыжного курорта "Шымбулак" имеется только для тех предпринимателей, с кем заключен меморандум, что создает условия, способствующие коррупционным правонарушениям", - проинформировали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, "антикоррупционным ведомством направлено письмо в ГРП "Медеу" о неправомерных ограничениях... Обеспечен свободный доступ для электромобилей всех предпринимателей".
КГУ ГРПП "Медеу" является подведомственной организацией управления экологии и окружающей среды города Алматы.
Напомним, в конце января стало известно, что департамент по противодействию коррупции по городу Алматы задержал директора парка Медеу Алмаса Аттапханова, его заместителя Алмаса Айкимбаева и руководителя организационно-правового отдела Аскара Жанаева.
По данным ведомства, проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки от субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках.
05.02.2023, 14:04 60291
Жительница ЗКО подозревается в продаже двоих детей
Начато досудебное расследование
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Атырау. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау задержана 32-летняя жительница Западно-Казахстанской области, которая подозревается в продаже двоих детей.
По информации "Ақ Жайық", покупателей она искала и находила сама. Полиция подозревает ее в продаже двоих детей в возрасте 1 и 2 лет, за какую сумму - пока неизвестно.
Начато досудебное расследование по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними).
Ранее сообщалось, что двух медработников подозревают в торговле новорожденными в Жамбылской области.
04.02.2023, 14:59 94106
В Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге
На скамье подсудимых 16 человек
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что подсудимый А. и другие организовали и осуществляли руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды в период с мая 2017 по декабрь 2020 года. Согласно разработанному плану, А. и другие открыли ТОО "Q" и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства, обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вкладчикам выплачивались денежные средства за счет взносов новых вкладчиков.
Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории республики. При этом ТОО имело структурные отделения в Шымкенте, Туркестане, Астане, Караганде, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков", - отметили в суде.
По данным суда, организаторы проводили рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.
Этими действиями 1345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере, в сумме 6 млрд 136 млн 223 тысячи 773 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Приговором суда 16 лиц признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем.
15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.
Подсудимому К. назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. На основании части 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" от 7 декабря 2021 года подсудимому К. неотбытая часть основного наказания в виде лишения свободы сокращена на одну вторую часть и окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, бот в мессенджере Telegram поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды.
Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок. На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки", - разъяснили в пресс-службе АФМ.
В 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.
03.02.2023, 18:54 126466
Журналист Махамбет Абжан приговорен к 9 годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором специализированного межрайонного суда № 2 Сарыаркинского района Махамбет Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве, сообщает Антикор.
Суд признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений. В ведомстве напомнили, что ранее Абжан был дважды судим. Судимость по факту мошенничества не погашена.
3 июля 2022 года в Нур-Султане Антикоррупционной службой задержан журналист Махамбет Абжан. Сообщалось, что он вымогал денежные средства в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. Махамбет Абжан был задержан с поличным после получения 50 млн тенге.
03.02.2023, 17:55 130776
Уголовное дело в отношении экс-сотрудников акимата Тараза расследует Антикор
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата города Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Следствием установлено, что в 2021 году решением земельной комиссии города Тараза произведена безвозмездная замена жителю земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на 2 других земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 гектара", - проинформировали в пресс-службе.
В результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.
В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений города Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда Тараза заключены под стражу. Расследование продолжается", - заявили в агентстве.
Вместе с тем Антикоррупционной службой и прокуратурой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.
6 января 2023 года решением специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земельных участков признан недействительным, земельные участки возвращены в государственную собственность", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в целях дальнейшего поддержания социального благополучия граждан достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращенного земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома.
Ранее чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
Также бывший ректор ЖенПУ получила тюремный срок за махинации с землями университета.
Незаконно отчужденные 1,09 гектара Казахского национального университета имени аль-Фараби по решению суда будут возвращены в собственность университета.
Счетный комитет установил, что в 2017 году в имуществе КазНУ имени аль-Фараби есть недостача земельного участка площадью 1 гектар. Данная земля была отчуждена постановлением акимата 2017 года.
Акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановление с нарушением по отчуждению части земельного участка университета.
03.02.2023, 16:15 128261
Атырауские полицейские изъяли 1,2 килограмма мефедрона у преступной группы из Тараза
Один из подозреваемых - 17-летний подросток
Фото: Polisia.kz.
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Атырау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауские полицейские изъяли 1,2 килограмма синтетических наркотиков у преступной группы из Тараза, сообщает Polisia.kz.
26 января сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области и управления местной полицейской службы раскрыли незаконную деятельность преступной группы, состоящей из 5 человек, которая занималась реализацией синтетических наркотиков в особо крупном размере", - проинформировали в полиции.
Установлено, что один из подозреваемых - 17-летний подросток находится в межгосударственном розыске по факту мошенничества.
Сообщается, что все задержанные - жители Тараза в возрасте от 17 до 29 лет.
При осмотре у них было изъято 1,2 килограмма мефедрона (4 тысячи доз), а также две штуки электронных кухонных весов, семь изолент, фольга и так далее. Согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое средство является мефедроном. Злоумышленники прибыли из Тараза в Атырау", - сообщили в полиции.
Установлено, что преступная группа, преследуя цель незаконного обогащения, перечисляла денежные средства на имена родственников.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
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