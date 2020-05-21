В Таразе подросток убил младшую сестру из-за компьютера

Фото: https://express-k.kz/
Точный мотив убийства еще будет выяснять следствие, но картина происшедшего уже примерно ясна: дети не поделили компьютер, пишет портал "Экспресс-К".
Выяснилось, что компьютер многодетной семье предоставила школа для дистанционных занятий во время карантина. Четвероклассница Людмила использовала его только для учебы, а старший брат Алексей увлекся компьютерными играми.
Убийство произошло в ночь с 13 на 14 мая. Школьница легла спать во дворе на топчане. Было около одиннадцати ночи. Алексей дождался, пока сестра уснет, взял молоток и ударил ее по голове. Сколько он нанес ударов, точно неизвестно, но девочка скончалась на месте. После этого он вынес тело со двора и подбросил под забор соседям. Потом он сам поднял тревогу, что сестра пропала, и тут же ее "нашел".
Сначала он все ходил вокруг да около: мол, не знаю, не видел, а когда заговорили о компьютерных играх, Алексей заметно оживился. Слово за слово - и он признался, что убил свою сестренку, которая, как он выразился, "достала" его. Самое интересное, что школьник даже не заплакал, рассказал обо всем без эмоций. В доме мы обнаружили орудие убийства - молоток и забрызганные кровью футболку и сланцы", - рассказал замначальника управления криминальной полиции ДП Жамбылской области Ардак Мадимаров, допрашивавший школьника.
Суд санкционировал арест девятиклассника. Сейчас он находится в СИЗО.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства