В Уральске 6-летняя девочка погибла от удара током: ответственные не найдены спустя год

УРАЛЬСК. 3 МАЯ - Год назад девочка погибла от удара током, схватившись за газовую трубу, которая оказалась под высоким напряжением. Уголовное дело до сих пор находится в производстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

2 мая 2021 года в поселке Деркул от удара током погибла шестилетняя девочка. Малышка вместе с мамой и старшим братом приехала в гости к родственникам, вышла во двор с остальными детьми и там же схватилась за газовую трубу, которая по неизвестным причинам оказалась под высоким напряжением электрического тока, сообщает издание "Мой город"

Думали, что потеряла сознание, приехала скорая. Врачи тоже недоумевали, из-за чего дочь могла потерять сознание, телесных повреждений не было, синяков тоже. Медсестра попросила сына показать место, где Айя упала. Он подошел к трубе, схватил ее, и его тоже ударило током. Фельдшер оказала первую помощь, сделала массаж и сделала заключение, что дочь убило током. Она констатировала смерть и вызвала полицию. После случившегося в Деркуле на 15-20 минут отключили электричество", - вспоминает Алия Наубетова, мать погибшего ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть девочки наступила от удара технического тока. Однако откуда он взялся в газовой трубе, кто в этом виноват, по сей день выясняет следствие.

Алия Наубетова говорит, что устала обивать пороги правоохранительных органов, а многочисленная смена следователей и "вовсе выбивает ее из колеи".

Следствие до сих пор идет, идет оно безуспешно. Я обращалась к начальнику управления полиции Нурлану Бисенову, в департамент полиции. Они говорят, что в Уральске это первый подобный случай и в их же интересах побыстрее раскрыть это дело. Но результатов не вижу, только обещания. Я сама каждый раз звоню, пишу, хожу, и так целый год", - говорит женщина.

По данным издания, изначально по факту смерти Айи Жумалиевой полицейские начали досудебное расследование по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что уголовное дело до сих находится в производстве, источник тока не найден и идет следствие.