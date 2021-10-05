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В Уральске извращенец заманил восьмилетнюю девочку мороженым и надругался

04.10.2021, 18:22 54703
УРАЛЬСК. 4 ОКТЯБРЯ - В Уральске восьмилетняя девочка подверглась изнасилованию. Изверг заманил ее мороженым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева, на сегодняшний день большая часть преступлений в отношении детей совершается по причине ненадлежащего присмотра за ними со стороны родителей и близких. Оставшиеся без внимания дети не могут оказать сопротивление, пишет "Мой город".
 

Восьмилетняя девочка, которая осталась на улице без присмотра родителей, подверглась насильственным действиям сексуального характера. Преступник для расположения ребенка купил ей мороженое, а затем обманным путем заманил к себе домой и там в течение нескольких часов совершал противоправные действия. В настоящее время прокуратурой подозреваемый предан суду", - рассказала Асель Беркалиева.

 
Материалы уголовных дел свидетельствуют, что дети, оставаясь дома одни, не закрывают входные двери, отзываются на различные предложения неизвестных лиц на улице, входят с незнакомыми людьми в лифты, проводят время в местах, отдаленных от возможности контроля за ними, не знают безопасных маршрутов домой. При несоблюдении таких мер безопасности дети становятся жертвами преступников. 
 

Мужчина, находясь около железной дороги, заметил девочку-подростка, которая шла в сторону дома, подбежал к ней и против ее воли совершил развратные действия. Судом он признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы", - рассказала Асель Беркалиева.

 
В прокуратуре ЗКО призывают родителей и опекунов принять меры по ограничению доступа ребенка в Интернет с помощью приложения "Родительский контроль".
 
Чтобы избежать насилия, помогите ребенку усвоить "Правило 10 нельзя":
 
  1. Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице.
  2. Нельзя заходить в подъезд и лифт с незнакомыми людьми.
  3. Нельзя садиться в чужую машину.
  4. Нельзя никому рассказывать о распорядке дня в семье.
  5. Нельзя принимать подарки от незнакомых людей и соглашаться на предложение пойти с ними.
  6. Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты.
  7. Нельзя открывать двери в квартиру, если дома нет взрослых (незнакомец может попросить воды, написать записку родителям, передать документы и т.д.)
  8. Нельзя контактировать с "группой риска" (алкоголики, наркоманы, судимые и т.д.), даже если это соседи по подъезду или дальние родственники.
  9. Нельзя предоставлять ребенку безграничный доступ в Интернет, установите определенные ограничения и обсудите их с детьми.
  10. Нельзя терпеть насилие (физическое и сексуальное), нужно сообщить взрослым (кому доверяете).
 
Не оставляйте на улице маленького ребенка без присмотра. Если ваши дети школьного возраста, пусть они всегда сообщают, где и с кем проводят время. Запретите ребенку гулять в опасных местах, дружить с ребятами, склонными к бродяжничеству, прогуливанию уроков.
 
Будьте внимательны к мужчинам-одиночкам, бесцельно прогуливающимся около подъезда, по школьному двору, возле детского сада. Сообщите об этом в полицию. Иногда достаточно участковому проверить документы, как потенциальный преступник исчезает из района.
 
Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо безопаснее, чем одному, особенно в позднее время. Преступника всегда привлекает одиноко гуляющий ребенок.
 
Предложите ребенку возвращаться с уроков, занятий в кружках и секциях в компании одноклассников, если нет возможности встречать его лично.
 
Постройте с ребенком теплые, доверительные отношения. Часто в беду попадают именно те дети, которым дома не хватает любви и понимания.
 
 

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