Уральск. 14 август. Kazakhstan Today - В Уральске начался суд над охранниками, оторвавшими мужчине руки и забившими его до смерти, передает Kazakhstan Today.



"Оторвали руки и забили до смерти. Так с жителем Уральска обошлись сотрудники частной охранной фирмы", - сообщает телеканал "Астана".



По словам сестры погибшего, в конце декабря прошлого года ее брат отдыхал на корпоративе. Во время мероприятия немного повздорил с гостями кафе. Администрация вызвала полицию и мужчину отвезли в наркодиспансер. Здесь он тоже вступил в перепалку с сотрудниками, и они вызвали охранников из частной компании. Приехали пять человек. На этих кадрах видно, что те не стали долго церемониться с пациентом, а забили его до смерти.



Родные говорят, что погибший хотел позвонить домой, но телефон у него отобрали.



Сейчас по этому делу начался суд. Правда, на скамье подсудимых лишь два человека. Остальные проходят как свидетели. Во время судебного заседания охранники признались, что в тот вечер сами были пьяны. Кроме того, некоторые из них имеют "липовые" документы.



"Приехали сотрудники охранного агентства СОВА и начали жестоко прямо в больнице избивать моего родного братишку. Они убили моего братишку умышленно, оторвали ему 2 руки, разбили нос, выбили глаз, сломали нос, челюсть, на тело смотреть было невозможно - там не было ни одного живого места", - рассказала сестра погибшего Бахыт Ахметова.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства