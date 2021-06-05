В ВКО вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды "Денежный поток"

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 июня - К пяти годам лишения свободы приговорили организаторов финансовой пирамиды "Денежный поток" в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность финансовой пирамиды "Денежный поток" с оборотом более 200 млн тенге. Организаторы финпирамиды обещали баснословную еженедельную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев. При этом доверчивые вкладчики официальные договоры не заключали, а денежные переводы осуществляли на карту организаторов. Жертвами финпирамиды стали более 370 человек, из которых в полицию обратились только 43. Виновные лица приговорены к 5 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что финансовые пирамиды - уголовно наказуемые инвестиционные схемы (статья 217 УК РК), при которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от новых участников. Как только денежный приток останавливается, выплаты прекращаются, большинство участников схемы остаются без средств.

Единственный, кто гарантированно получит доход - это организатор финпирамиды. Агентство РК по финансовому мониторингу призывает проявлять бдительность и воздержаться от вклада денежных средств в сомнительные проекты, которые обещают "сверхдоходы" за короткие сроки. Если вам стали известны факты создания финпирамид, либо вы стали жертвой подобной схемы, просим обратиться через официальные аккаунты агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78", - говорится в сообщении.





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