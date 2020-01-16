В Жамбылской области насильника сестры приговорили к 15 годам лишения свободы

Тараз. 15 января. Kazakhstan Today - В Жамбылской области на 15 лет осужден 22-летний местный житель, который шесть лет насиловал сестру, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .





Эти действия он совершал с 2013 года до января 2019. По показаниям девочки, все происходило, когда никого не было дома. Девочка боялась кому-либо рассказывать о том, что брат с ней делал, потому что он ей угрожал", - уточнила судья Ляззат Ильясова.

О совершении насилия стало известно после того, как 13-летняя школьница забеременела. Отцом ребенка оказался 22-летний брат семиклассницы. Пострадавшая рассказала, что до 4-го класса не понимала, что с ней делают. А когда подросла и начала задавать вопросы, родственник стал ее запугивать. По медицинским показателям подростку пришлось сделать аборт. Но генетическая экспертиза подтвердила отцовство.





Во время следствия удалось установить то, что брат с сестрой не являлись кровными. Об этом подсудимый не знал. Оказалось, что отец усыновил его с первой женой. А когда женился во второй раз, забрал мальчика в новую семью, где родились четыре дочери. Остальных девочек подсудимый не трогал.









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