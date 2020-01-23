В ЗКО за коррупцию осужден руководитель отдела образования

Уральск. 22 января. Kazakhstan Today - Руководитель отдела образования Чингирлауского района Западно-Казахстанской области осужден за коррупционные преступления, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в антикоррупционной службе РК, 21 января приговором Чингирлауского районного суда Сапаров А.Б. признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя ГУ "Отдел образования Чингирлауского района" Сапарова А.Б., подозреваемого в совершении коррупции. Он подозревался в мошенничестве и подстрекательстве представителя ИП к даче взятки в сумме 1 млн 960 тыс. тенге должностным лицам акимата Чингирлауского района за содействие в подписании актов выполненных работ", - уточнили в ведомстве.

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