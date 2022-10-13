Вандалы разграбили 15 могил в Алматинской области

Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Узынагаш Алматинской области бьют тревогу из-за участившихся случаев вандализма на местном кладбище.
Всего было разграблено 15 могил. При этом оградки из легкого металла остались нетронутыми. Спилены и украдены только чугунные, сообщает телеканал Almaty.tv.
Оставленные здесь перчатки, а также ровный срез столба говорят о том, что злоумышленники были во всеоружии. Во время очередного осмотра места происшествия неподалеку от разграбленных могил нашлась и улика", - говорится в материале.
В полиции заверили, что для привлечения виновных к ответственности будут приложены все усилия.
На сегодняшний день заведено уголовное дело по заявлению, поступившему 24 сентября. Ведутся следственно-оперативные мероприятия. Родственники захороненных, чьи могилы были разграблены, будут уведомлены о произошедшем. На моем опыте это первый такой случай", - сообщил заместитель начальника Жамбылского РОП Жаркын Ершанов.
После данного инцидента полицейские проводят рейды по пунктам приема металла. Пока найти какие-либо улики не удалось. На самом же кладбище теперь круглосуточно дежурят правоохранители.
Напомним, в мае текущего года вандалы повредили несколько памятников и крестов на кладбище в ЗКО.