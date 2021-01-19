Владелец авто, недовольный долгим ремонтом, выстрелил в работника СТО

Талдыкорган. 18 января. Kazakhstan Today - Владелец авто, недовольный долгим ремонтом, выстрелил из ружья в сотрудника СТО в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации полицейских, инцидент произошел на фоне возникшей ссоры между работником СТО и его клиентом.

Сотрудники криминальной полиции за несколько часов задержали 51-летнего подозреваемого. А пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. На сегодня его жизни ничего не угрожает", - рассказал начальник отделения полиции города Текели Улан Садыков.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый был недоволен долгим ремонтом его авто и после возникшей между ними словесной перепалки, произвел выстрел в мастера из ружья.

Вещественные доказательства у подозреваемого изъяты. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Покушение на убийство", пишет Polisia.kz

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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