Воспитатель детсада в Алматы отдала мошеннице 6,5 млн тенге

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - Жительница Семея пообещала своей знакомой из Алматы помочь в приобретении квартиры и присвоила ее деньги в сумме 6,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Доверчивая 44-летняя воспитательница детского сада перечислила 6 млн 500 тыс. тенге на банковский счет родственницы подозреваемой", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Не получив обещанную квартиру, воспитательница обратилась в полицию. Выяснилось, что ее 42-летняя знакомая уже привлекалась к ответственности. Женщина задержана. В ее отношении начато досудебное разбирательство по статье УК РК "Мошенничество".





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