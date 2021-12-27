АТЫРАУ. 26 ДЕКАБРЯ - Четверых врачей Атырауской области осудили за смерть годовалого ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

От заключения в колонии медиков спасла амнистия, уточняет портал " Мой ГОРОД ".

24 декабря в суде №2 города Атырау был вынесен приговор в отношении врачей Областной детской больницы - хирургов Тлеугалиева, Зулкашева и Адрисова и педиатра Тажгалиевой. Они обвинялись по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть человека".

Согласно материалам дела, в декабре 2019 года скончался 11-месячный ребенок - он проглотил магнитик от крышки iPad. При этом родные малыша обращались за помощью, но медики не стали оперировать малыша, ссылаясь на то, что инородный предмет выйдет естественным путем.

По информации пресс-службы суда №2 Атырау, дежурившие 22, 23, 26 декабря 2019 года врачи-хирурги Атырауской областной детской больницы Тлеугалиев, Зулкашев, Адрисов, врач-педиатр Тажгалиева не оказали надлежащей медицинской помощи ребенку 2018 года рождения, проглотившему инородное тело.

Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения ребенок скончался. Вина подсудимых нашла свое подтверждение показаниями потерпевшего, свидетелей и заключениями экспертизы, специалистов", - заявили в пресс-службе суда.

Как выяснилось, прокурор просил назначить всем подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года и на основании акта амнистии освободить их от основного наказания ввиду совершения преступления небольшой тяжести.

Стороны потерпевших просила назначить врачам строгое наказание.

Сами подсудимые не согласились с предъявленным обвинением и просили их оправдать.

Суд при назначении наказания учел все смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, роль каждого из соучастников преступления. В связи с этим, всем осужденным назначено основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев за совершение деяния, повлекшее по неосторожности смерть человека. Зулкашеву назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на 3 года, Тлеугалиеву, Адрисову, Тажгалиевой - на 2 года. В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" они освобождены от наказания в виде лишения свободы, так как согласно Уголовному кодексу это деяние относится к преступлениям небольшой тяжести. Гражданский иск по делу не предъявлен", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.