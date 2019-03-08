Всего девять лет проведет в колонии убийца несовершеннолетней в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 7 марта. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске вынесен приговор убийце несовершеннолетней девочки, передает Kazakhstan Today.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Восточно-Казахстанской области вынес приговор устькаменогорцу 2000 года рождения по двум статьям Уголовного кодекса: "Убийство заведомо несовершеннолетней" и "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Дело рассматривали на закрытом судебном заседании, пишет портал YK-news.kz.

"По делу не установлено отягчающих обстоятельств, смягчающими послужили возраст подсудимого, явка с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики. Осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы", - прокомментировала судья-координатор по взаимодействию со СМИ Восточно-Казахстанского областного суда Назгуль Рахметуллина.

Трагедия произошла в прошлом году. 17 сентября в полицию поступило сообщение, что в одной из многоэтажек в районе КШТ обнаружена мертвой девушка 2003 года рождения. Было начато досудебное расследование по статье "Убийство".

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