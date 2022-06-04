Выделенные на реконструкцию водопровода 340 млн тенге похитили чиновники в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В апреле-мае 2022 года Комитетом национальной безопасности и его территориальными департаментами из незаконного оборота изъято 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов, в том числе похищенных во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы КНБ РК, в Алматинской области обнаружены схроны с пистолетом "Байкал", 2 ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра.

У участников массовых беспорядков изъяты 3 единицы оружия и 109 боеприпасов. При сбыте пистолета Макарова задержан представитель криминалитета региона. По месту его жительства изъят еще один пистолет, похищенный из управления полиции Талдыкоргана во время январских событий", - говорится в сообщении ведомства.

В Алматы в ходе задержания участников массовых беспорядков, в том числе нападавших на резиденцию президента, изъяты пистолет марки "Глок", 29 патронов и 3 гладкоствольных ружья.

Отмечается, что находящимися под следствием членами ОПГ "Казахстанские" добровольно сданы 39 единиц оружия, 1 шумовая граната, 1 бронежилет и 98 патронов.

Совместно с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина "Корган". В ходе обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка ASG.

В Жамбылской области обнаружены схроны с автоматом Калашникова, револьвером, карабином "Сайга" и 328 боеприпасами.

В Кызылординской области выявлены тайники с оружием, из которых изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-пулемет "Борз", карабин "Сайга", граната Ф-1 и 59 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области совместно с департаментом полиции из схрона изъяты 1 обрез, 1 граната РГ-42, 168 боеприпасов и 1 бронежилет.

В Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка Мосина.

По данным фактам проводятся досудебные расследования, добавили в КНБ.