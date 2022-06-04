Выделенные на реконструкцию водопровода 340 млн тенге похитили чиновники в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 3 ИЮНЯ - Чиновники из отдела строительства города Аксу похитили 340 млн тенге, предназначенные на реконструкцию городского водопровода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Руководитель отдела строительства Аксу Муздыбаев, директор ТОО "Дала" Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения. В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером", - сообщили в пресс-службе департамента АФМ Павлодарской области.
Аксуский горсуд приговорил начальника отдела Муздыбаева к 7 годам лишения свободы с внесением представления президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды - медали "Ерен енбегі ушін". Его подельники Рыспеков и Нуртазин получили 9 и 7 лет лишения свободы соответственно.
Напомним, вчера сообщалось, что в Актюбинской области чиновника приговорили к 2,5 года колонии за хищение 14 млн тенге, выделенных на нужды водоснабжения Темирского района.