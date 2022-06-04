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Выделенные на реконструкцию водопровода 340 млн тенге похитили чиновники в Павлодарской области

03.06.2022, 13:37 11796
ПАВЛОДАР. 3 ИЮНЯ - Чиновники из отдела строительства города Аксу похитили 340 млн тенге, предназначенные на реконструкцию городского водопровода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководитель отдела строительства Аксу Муздыбаев, директор ТОО "Дала" Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения. В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером", - сообщили в пресс-службе департамента АФМ Павлодарской области. 

 
Аксуский горсуд приговорил начальника отдела Муздыбаева к 7 годам лишения свободы с внесением представления президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды - медали "Ерен енбегі ушін". Его подельники Рыспеков и Нуртазин получили 9 и 7 лет лишения свободы соответственно. 

Напомним, вчера сообщалось, что в Актюбинской области чиновника приговорили к 2,5 года колонии за хищение 14 млн тенге, выделенных на нужды водоснабжения Темирского района.
 

новости по теме

Жамбылские полицейские изъяли у жителя Шу около 200 кг наркотиков

03.06.2022, 19:16 6636
ТАРАЗ. 3 ИЮНЯ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 12 километрах к западу от села Актобе Шуского района в предпесковой зоне "Баусасык" задержали 43-летнего местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе осмотра местности обнаружено и изъято наркотическое вещество "растение каннабиса" общим весом 194 кг, "марихуана высушенная" весом 4 кг 800 г и более 4 г "смолы каннабиса", сообщает пресс-служба ДП региона.
 
Задержанный дал признательные показания. На данный момент водворен в ИВС Шу.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 296, часть 4, УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
 
 

Брат Карима Масимова Нурлан Масимов объявлен в розыск

03.06.2022, 18:42 8256
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - За совершение особо тяжкого коррупционного преступления разыскивается Нурлан Масимов, 1973 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по указанным телефонам Агентства: call-центр 1424, +7 (7172) 909 260, +7 (727) 278 7300, +7 (707) 978 0808. За предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 4000 МРП", - говорится в сообщении Антикора.

 

Суд Тараза вынес приговор участникам январских событий

03.06.2022, 13:57 10446
Суд Тараза вынес приговор участникам январских событий
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
ТАРАЗ. 3 ИЮНЯ - В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении восьми подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в январе этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Суд установил, что 4 января подозреваемые принимали участие в массовых беспорядках с применением силы, актов вандализма, разрушения, уничтожения имущества, неподчинения требованиям сотрудников полиции, причинив тем самым ущерб их здоровью и материальный ущерб", - сообщили в пресс-службе суда. 

 
Прокурор просил назначить подсудимым 4 года лишения свободы. Все подсудимые, кроме одного, признали свою вину.
 
Суд признал участие в беспорядках особо тяжкими преступлениями, за совершение которых предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Однако с учетом смягчающих обстоятельств - чистосердечное раскаяние и отсутствие судимости - подсудимым назначено по 4 года лишения свободы каждому условно с установлением пробационного контроля. 
 
Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Казахстане из незаконного оборота изъяты 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов, в том числе похищенных во время январских событий.
 

Более тысячи боеприпасов, 61 единица оружия и 13 гранат изъяты из незаконного оборота

03.06.2022, 11:18 12651
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В апреле-мае 2022 года Комитетом национальной безопасности и его территориальными департаментами из незаконного оборота изъято 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов, в том числе похищенных во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы КНБ РК, в Алматинской области обнаружены схроны с пистолетом "Байкал", 2 ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра.
 

У участников массовых беспорядков изъяты 3 единицы оружия и 109 боеприпасов. При сбыте пистолета Макарова задержан представитель криминалитета региона. По месту его жительства изъят еще один пистолет, похищенный из управления полиции Талдыкоргана во время январских событий", - говорится в сообщении ведомства.

 
В Алматы в ходе задержания участников массовых беспорядков, в том числе нападавших на резиденцию президента, изъяты пистолет марки "Глок", 29 патронов и 3 гладкоствольных ружья.
 
Отмечается, что находящимися под следствием членами ОПГ "Казахстанские" добровольно сданы 39 единиц оружия, 1 шумовая граната, 1 бронежилет и 98 патронов.
 
Совместно с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина "Корган". В ходе обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка ASG.
 
В Жамбылской области обнаружены схроны с автоматом Калашникова, револьвером, карабином "Сайга" и 328 боеприпасами.
 
В Кызылординской области выявлены тайники с оружием, из которых изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-пулемет "Борз", карабин "Сайга", граната Ф-1 и 59 боеприпасов.
 
В Восточно-Казахстанской области совместно с департаментом полиции из схрона изъяты 1 обрез, 1 граната РГ-42, 168 боеприпасов и 1 бронежилет.
 
В Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка Мосина.
 
По данным фактам проводятся досудебные расследования, добавили в КНБ.
 

Выделенные на водоснабжение 14 млн тенге украл чиновник в Актюбинской области

02.06.2022, 18:01 23486
Выделенные на водоснабжение 14 млн тенге украл чиновник в Актюбинской области
Фото: pixabay.com
АКТОБЕ. 2 ИЮНЯ - Чиновник в Актюбинской области получил 2,5 года колонии за хищение бюджетных денег, выделенных на нужды водоснабжения Темирского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В январе 2019 года Жанибека Айдашева назначили на должность руководителя отдела ЖКХ. Но молодой чиновник использовал свою должность для хищений денег из бюджета. В этом ему помогали директор КГП "Кенкияк-СК" Айгуль Советова и знакомый Айдашева из Актобе. С 2019 по 2020 год Айдашев с подельниками похитил из бюджета более 14 млн тенге. Эти деньги выделялись району на нужды водоснабжения", - сообщает газета "Диапазон"

 
Суд приговорил 35-летнего Жанибека Айдашева к двум с половиной годам лишения свободы. Директор КГП получила 2 года лишения свободы с отсрочкой наказания. Их пособник получил 3 года ограничения свободы. 
 

Экс-директор "КазМунайГаза" объявлен в розыск

02.06.2022, 17:21 24016
Экс-директор "КазМунайГаза" объявлен в розыск
Фото: АФМ РК
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бывшего управляющего директора АО НК "КазМунайГаз" Ибуллу Сердi, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сердi подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Всех, имеющих какие-либо сведения о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам доверия агентства: +7 7172 708 478, +7 7172 767 921, либо по адресу: Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10.
 

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется", - подчеркнули в ведомстве.


Ранее сообщалось, что главой "КазМунайГаза" стал бывший советник президента Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.
 

Незаконный майнинг на сумму свыше 36 млн долларов осуществил казахстанский миллионер

02.06.2022, 15:59 25841
Незаконный майнинг на сумму свыше 36 млн долларов осуществил казахстанский миллионер
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Казахстанский миллионер Кайрат Итемгенов попал в тройку "серых" криптовалютчиков. Его доход, полученный от незаконного майнинга, оценен в 36, 5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию о бизнесменах, незаконно добывающих в Казахстане криптовалюту, разместил в своем Telegram-канале Shishkin_like известный казахстанский журналист Дмитрий Шишкин. 
 
Он сообщил, что по версии Forbes в 2021 году Итемгенов вошел в число 50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана. В прежние годы руководил аппаратом АО "Самрук-Энерго".
 

Именно эта деталь его биографии, судя по всему, и привела его к майнингу. Совместно с бывшим исполнительным директором Экибастузской ГРЭС-1 Талгатом Нагишпаевым два энергетика учредили… тепличное хозяйство. Они на самом деле что-то там выращивают, получая с ГРЭС дешевую электроэнергию, но потом решили, видимо, резко поднять прибыльность и "излишки" передавать на майнинг", - пишет журналист. 

 
По подсчетам журналистов, бизнесмены незаконно намайнили порядка 1193 биткоина (по курсу на середину мая - 36,5 млн долларов).
 
Журналист отметил, что о связи теплиц с майнерами в марте рассказало АФМ, указав на их связь с Итемгеновым.

Ранее Шишкин и его коллега Маргарита Бочарова также рассказали о криптовалютчике №1 - Андрее Киме, чьи компании являлись участниками международного технопарка Astana Hub и по этой причине получали преференции от государства, хотя майнинговые компании на них не имеют права, и о "сером" майнере №2 - Ерлане Нигматулине - родном брате экс-председателя мажилиса Нурлана Нигматулина. Как и Итемгенов, Ерлан Нигматулин в 2020 и 2021 годах вошел в число 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.
 

Таланты этого бизнесмена хорошо видны в криптобизнесе, здесь он отличился особо: его ферма не только майнила биткоины под видом производства кокса и литейного производства, получая электроэнергию по низким тарифам, но еще и получила на свое развитие кредит от Банка развития Казахстана", - пишет Шишкин. 

 
Всего, по данным АФМ, в Казахстане пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей.
 
В настоящее время майнерам снова разрешили работать в Казахстане. При этом в республике планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг.

В первом квартале майнеры заплатили в бюджет 652 миллиона тенге.
 

В Туркестане и Шымкенте выявили 2 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя

02.06.2022, 15:30 22466
В Туркестане и Шымкенте выявили 2 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Деятельность 2 цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ) пресечена сотрудниками территориального департамента АФМ по Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестане и Шымкенте, были организованы 2 подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
Также сообщается, что в настоящее время проводится досудебное расследование.

 

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