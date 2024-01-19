Вынесен приговор по делу о гибели детей после травли клопов в Актау

Подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы

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Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Актау признана виновной в гибели двух детей после травли клопов в одной из квартир города, - Жительница Актау признана виновной в гибели двух детей после травли клопов в одной из квартир города, сообщили в городском суде Актау.





Подсудимая обвинялась в нарушении санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух малолетних детей.





Согласно материалам суда, обвиняемая приобрела по рекламе средство для уничтожения насекомых. Она использовала эту средство в своей квартире для травли клопов, не предупредив об этом соседей.





В результате из-за выделений отравляющих веществ отравились семь членов одной семьи, проживающих этажом выше. При этом отравление для двух маленьких детей стало смертельным.





Вина подсудимой была доказана заключением химико-токсикологического эксперта, показаниями свидетелей. Отмечается, что обвиняемая вину признала и раскаялась.



