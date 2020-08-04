Взломщиков терминалов задержали в Алматы

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - В Алматы задержали серийных взломщиков терминалов, передает Kazakhstan Today.

Спецоперация оперативниками проведена минувшим вечером в одном из районов мегаполиса. Задержаны двое мужчин, которые взламывали платежные терминалы, установленные на входных группах в магазины, и забирали оттуда денежные средства, сообщает Polisia.kz

Прежде чем выйти на след криминального дуэта был проведен комплекс оперативных, специальных и розыскных мероприятий. Подозреваемые - 31-летний гражданин Н. и 32-летний гражданин Ш. Оба ранее судимы за имущественные преступления. На данном этапе расследования доказана их причастность к девяти эпизодам взломов терминалов и хищению оттуда денег. Не исключено, что список краж к завершению следствия может увеличиться", - прокомментировал заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

По его информации, в настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Задержанные водворены в изолятор временного содержания и дают признательные показания. Кроме того, личности фигурантов проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Спикер особо подчеркнул, что злоумышленников интересовали лишь терминалы, установленные в местах с высокой посещаемостью граждан (магазины и торговые дома) - пока продавцы были заняты обслуживанием клиентов, воры за считанные минуты вскрывали аппараты и опустошали отсек с деньгами.

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