Задержан подозреваемый в убийстве четырех человек во время беспорядков в Кордае

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«В Алматинской области задержан находившийся в международном розыске преступник, который 7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района в группе лиц выстрелами из охотничьего ружья убил четырех человек», - сказал в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника управления комитета административной полиции министерства внутренних дел Даурен Козыбаков.
Он добавил, что охотничье ружье изъято.
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек. В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.
По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел. После произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников в Жамбылской области. Позже в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте задержали 25 активных участников массовых беспорядков.