Задержан замакима Мангистауской области Ниязов

Фото: скрин с видео

ТАРАЗ. 4 ФЕВРАЛЯ - В ночь на 5 января в Таразе на пересечении улиц Казыбек би и Айтиева, а также возле здания акимата Жамбылской области было повреждено 11 служебных полицейских автомашин, 7 из них были сожжены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 272 УК РК "Массовые беспорядки", сообщает Polisia.kz

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых - 23-летнего ранее судимого жителя Жуалынского района, который активно участвовал в повреждении автомашин и лично поджигал несколько из них.

Затем, вооружившись деревянной палкой, разбил стекло банка в ЖК "Атшабар". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.



