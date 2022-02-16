Задержаны двое иностранцев, участвовавших в захвате здания акимата Алматы

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Генеральной прокуратурой продолжаются расследования по террористическим актам и массовым беспорядкам, имевшим место в январе текущего года. По отдельным эпизодам установлены и задержаны причастные к ним подозреваемые. Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавшие в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года. Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, оборонявших здание", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами, в частности щитами и дубинками.
В результате идентификации видеоматериалов личности преступников установлены. 1 февраля 2022 года с санкции суда они взяты под стражу. Их преступные действия квалифицированы по статьям 272, часть 2 (Участие в массовых беспорядках); 380, часть 3, пункт 1,4 (Применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса РК", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, по данным Генпрокуратуры, 6 января 2022 года преступники с целью организации телеэфира планировали захватить телевышку "Кок Тобе", при этом склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь.
Получив отказ от одного гражданина 1992 года рождения, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха. Организатор этого преступления задержан, им оказался ранее судимый житель пригорода Алматы 1983 года рождения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. 25 января с санкции суда он взят под стражу", - проинформировали в пресс-службе.