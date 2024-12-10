09.12.2024, 12:08 26116
Закладки на магнитах: распространителей мефедрона задержали в Туркестанской области
У задержанных изъяли 5300 доз наркотиков на 133 млн тенге
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Туркестан. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чат-бот магазина "Геркулес", занимавшийся продажей синтетических наркотиков, выявила прокуратура Туркестанской области совместно с полицейскими и спецслужбами.
Задержаны закладчики, изъято 3 кг мефедрона, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Возбуждены 2 уголовных дела по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемые арестованы на 2 месяца.
В ведомстве отметили, что дилеры также начали использовать новый метод распространения синтетических наркотиков.
В ходе проверки изъятых мобильных телефонов установлено, что через один из интернет-магазинов заказано 5300 магнитиков на сумму 255 тысяч тенге. Магниты стали широко использоваться для закрепления синтетических наркотиков в металлические основания, обернутые скотчем", - пояснили в прокуратуре.
Там подчеркнули, что благодаря принятым мерам не допущено распространение 5300 доз наркотика - мефедрона на сумму 133 млн тенге.
Кроме того, в мобильных устройствах подозреваемых обнаружен криптокошелек, в котором осуществлялись незаконные денежные транзакции. По нему проводится параллельное финансовое расследование", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Казахстане ликвидировали ОПГ, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов
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09.12.2024, 17:09 17111
Одну из самых крупных партий "синтетики" изъяли у двух братьев в Петропавловске
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 1,5 кг "синтетики" изъяли полицейские при задержании братьев из Туркестанской области в Петропавловске, сообщает Polisia.kz.
Два уроженца Туркестанской области подозреваются в работе фасовщиками в интернет-магазине по продаже наркотиков.
Молодые люди - братья 20 и 22 лет. При личном обыске у них изъято 55 свертков с порошкообразным веществом. На съемной квартире, которой пользовались подозреваемые, стражи порядка обнаружили аналогичное вещество и приспособления для взвешивания и фасовки наркотиков", - сообщили в полиции.
Кроме того, из указанных братьями мест полицейские изъяли пакет и рюкзак с такими же свертками.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическими наркотиками α-PvP и мефедрон общим весом 1 кг 418 г. Это одна из самых крупных партий, изъятых в СКО. Подозреваемые в сбыте наркотиков в особо крупном размере содержатся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщает начальник УПН ДП СКО Руслан Сапаров.
Ранее в Туркестанской области задержали закладчиков, у которых изъяли 5300 доз наркотиков на 133 млн тенге.
В ноябре в Казахстане ликвидировали ОПГ, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов. Задержаны 14 членов группировки. Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков мефедрон и альфа-PVP.
09.12.2024, 15:14 20996
Представляясь сотрудницей банка, мошенница обманула казахстанцев на 12 млн тенге
Она приговорена к семи годам лишения свободы
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Талдыкорган. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу к семи годам заключения осуждена мошенница, обманувшая граждан на 12 млн тенге, сообщили в региональной прокуратуре.
На протяжении двух лет, представляясь сотрудницей банка, мошенница входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий.
Жертвами мошенницы стали 13 человек, сумма нанесенного им ущерба превысила 12 миллионов тенге.
Прокуратура области Жетісу призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях при получении грантов, субсидий или кредитов.
Напомним, в области Жетысу группа интернациональных мошенников нанесла ущерб гражданам на 100 млн тенге.
09.12.2024, 11:02 27716
Свыше 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 20 млрд тенге ущерба нанесли финансовые пирамиды жителям Казахстана, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге", - проинформировали в агентстве.
По данным пресс-службы, с начала 2024 года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид.
По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников - потенциальных вкладчиков. В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финпирамид", - добавили в АФМ.
Ранее в АФМ был запущен Тelegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.
07.12.2024, 14:11 77646
Находящегося в международном розыске наркодилера задержали в Астане
Преступник прятался в потайной комнате в частном доме
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане находящегося в международном розыске преступника обнаружили в потайной комнате.
Полицейские задержали 26-летнего мужчину, находившегося в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Установлено, что он осуществлял продажу наркотиков через закладки.
Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном", - сообщает Polisia.kz.
Задержанный водворен в СИЗО.
07.12.2024, 10:09 83721
Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы
Полиция разыскивает убийцу
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают убийцу женщины, тело которой нашли в сумке на окраине города.
Неизвестный завернул тело в одежду, обмотал скотчем, сложил в хозяйственный мешок и подкинул во двор многоэтажки. Там и обнаружили жуткую находку местные жители, сообщает телеканал КТК.
Полиция ведет расследование по факту убийства. Другие подробности не раскрывают, ссылаясь на статью о неразглашении.
По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
Ранее сообщалось о жестоком убийстве пожилой пары в Алматы.
06.12.2024, 20:49 98296
У жителя Алматинской области изъяли "синтетику" на 3 млн тенге
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатау в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого при личном досмотре обнаружены 143 свертка с порошкообразным веществом со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz.
По итогам лабораторных исследований установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком аlfa-PVP общим весом 156,18 грамма, что эквивалентно 314 дозам общей стоимостью 3 млн 150 тысяч тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что более 80 Telegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане.
06.12.2024, 17:30 102546
Смерть ученика спортшколы в Актобе: суд приговорил виновных к лишению свободы
Фото: Depositphotos
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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области приговорил обвиняемых по делу о смерти ученика спецшколы-интерната имени Есет батыра, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда подсудимый Қ. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, подсудимый Ж. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что их вина подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, эксперта, специалиста, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, вещественными доказательствами и другими доказательствами. Также отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Суд установил, что учащийся 2-го курса специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва решил провести собрание учеников 8-го класса, занимающихся вольной борьбой, в связи с ухудшением их дисциплины и спортивных достижений.
Қ., придя в указанную комнату, построив учеников 8-го классов, оказывал на них моральное и физическое давление, а также, несмотря на отсутствие у него полномочий на проведение собрания, указав на снижение дисциплины и спортивных достижений, поручил Ж. и другим ученикам 9-го и 10-го классов избить учеников 8-го классов. Кроме того, Қ. указал ученикам 9-го класса Х. и Ұ. на слабое нанесение ударов и потребовал повторно и посильнее бить, после которого последние повторно нанесли удары. Далее Ж., подойдя к Ә., ладонями обеих рук с достаточной силой нанес ему удары в область лица и, не останавливаясь на достигнутом, взяв обеими руками за плечи Ә., с достаточной силой нанес удар своим коленом правой ноги в область груди последнего. Вследствие чего Ә., потеряв сознание, упал спиной и скончался", - добавили суде.
Напомним, 11 апреля вечером в школе - колледже олимпийского резерва упал и потерял сознание 14-летний учащийся отделения вольной борьбы. Ему вызвали скорую помощь, но до больницы мальчика не довезли, он скончался в машине скорой.
После смерти ученика завели три уголовных дела.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Ранее, в ночь на 27 апреля 2023 года, возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
06.12.2024, 15:00 99886
Главу Комитета Минсельхоза приговорили к лишению свободы по делу о взятке
Фото: Depositphotos
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Костанай. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 города Костаная главу Комитета Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан приговорили к лишению свободы по делу о взятке, сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрено уголовное дело в отношении председателя Комитета Минсельхоза РК А. за получение взятки и директора ТОО О. за передачу взятки в виде денег (...) Суд назначил наказание в виде лишения свободы: А. - сроком на 3 года 6 месяцев и О.- сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности, с пожизненным лишением их права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор в законную силу еще не вступил.
В июне 2024 года А., находясь у подъезда дома, расположенного по улице Маяковского в Костанае, получил переданные директором ТОО О. через его работника 2 000 000 тенге, а затем в августе, находясь в кафе, расположенном в ТРЦ, получил непосредственно от О. оставшуюся сумму взятки в размере 2 400 000 тенге за заключение А. с ТОО договора о закупе пестицидов способом из одного источника на сумму 78 125 000 тенге", - добавили в суде.
Напомним, в начале ноября стало известно, что председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе подозревают в получении взятки. С санкции суда должностное лицо и предприниматель были взяты под домашний арест.
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