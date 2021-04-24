Заведующий отделом ЖКХ Талдыкоргана незаконно завладел двумя квартирами

ТАЛДЫКОРГАН. 23 АПРЕЛЯ - Бывший заведующий сектором жилищного хозяйства ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана Алматинской области" и его бывший сотрудник подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антикоррупционной службой по Алматинской области окончено производством уголовное дело в отношении бывшего заведующего сектора жилищного хозяйства ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана Алматинской области" и бывшего сотрудника данного учреждения по факту мошенничества в особо крупном размере.

Путем обмана и злоупотребления доверием подозревались в завладении двумя квартирами стоимостью более 20 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

В настоящее время данное уголовное дело на рассмотрении в Талдыкорганском городском суде.

По информации Антикоррупционной службы, с начала года зарегистрировано порядка 800 досудебных расследований.

Задержано 70 должностных лиц, применена мера пресечения "содержание под стражей" в отношении 65 лиц, "домашний арест" - 15 лиц", - отметили в пресс-службе.

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