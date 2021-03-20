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Жестокое изнасилование в Алматы: общественники недовольны решением суда

19.03.2021 14608
Алматы. 19 МАРТА - О вопиющем случае жестокого изнасилования женщины осенью 2020 года сообщала лидер НеМолчи Дина Смаилова. 19 марта она рассказала о решении суда по этому делу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Помните жуткое изнасилование женщины в Турксибском районе Алматы в сентябре 2020 года? Семейная пара пригласила ее отметить якобы свое бракосочетание. Она выпила немного алкоголя и потеряла сознание. После этого женщина пережила жесточайшее изнасилование, ей буквально разорвали сфинктер ануса, разрывы половых органов, женщине нужна операция и длительное лечение, которое она до сих пор проходит", - рассказала Дина Смаилова на своей странице в Facebook

 
Недавно суд вынес решение - 7 лет строгого режима. Судили насильника по статье 120, части 2 статьи 121 УК РК.
 

Я очень возмущена этим приговором, следствие, прокурор и судья не усмотрели в данном деле особую жестокость, тяжкий вред здоровью, глумление над жертвой? Все это квалифицируется как статьи 120, 121, часть 2, УК РК! Он должен был сесть на 12 лет, и этого было бы мало!" - пишет Смаилова.

 
При этом женщина, которая снимала изнасилование на видео, ушла от ответственности.
 

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