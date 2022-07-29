Житель Тараза задержан за ложную информацию о теракте

ТАРАЗ. 28 ИЮЛЯ - В Жамбылской области задержан подозреваемый в распространении дезинформации о теракте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
26 июля 2022 года около 15.00 в центр оперативного управления ОП города Тараза неизвестное лицо сообщило о том, что "33-летняя гражданка направляется в санаторий "Мерке" с взрывчатыми веществами в сумке".
В ходе осмотра территории сотрудниками отдела районной полиции, оперативно прибывшими на место происшествия, никаких взрывчатых веществ и подозрительной гражданки не выявлено", - сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Меркенского РОП и районного отдела КНБ задержан 41-летний житель города Тараза, который сообщил заведомо ложную информацию о теракте.
Подозреваемый полностью признал вину и водворен в ИВС.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).