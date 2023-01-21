Житель Атырауской области получил более 12 млн тенге за сообщение о коррупции

Фото: Polisia.kz.

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, - Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, сообщает Polisia.kz.





В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств были изъяты 2 туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружье 16-го калибра со стертым номером, топор", - проинформировали в полиции.





Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.





Фото: Polisia.kz.





Также 19 января близ озера Балхаш в Каратальском районе сотрудники природоохранной полиции задержали подозреваемого в браконьерстве.





Отмечается, что в салоне его внедорожника правоохранители изъяли около 200 килограммов незаконно добытой рыбы и запрещенные сети из моноволокна.





Задержан 46-летний местный житель, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов). Причиненный ущерб пока подсчитывается", - сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП области Жетісу Баглан Рымжанов.





По его словам, изъятая рыба сдана в приемный пункт для последующей реализации и перечисления поступивших средств в пользу государства.





Ранее сообщалось, что на территории заповедника в Жамбылской области задержали браконьеров с тушей сайгака.



