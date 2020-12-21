Житель Караганды за один день угнал четыре авто

Караганда. 20 декабря. Kazakhstan Today - 17 декабря в Кировский отдел полиции Караганды обратились сразу трое пострадавших, заявивших об угоне транспорта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Новый вестник ", у одного пропал автомобиль ВАЗ-2106, у второго - Mercedes. У третьего пострадавшего пропал Volkswagen Passat. Позже выяснялось, что есть и четвертый пострадавший. На этот раз был угнан автомобиль Lexus.

В полиции объявили план "Перехват". Наряд полка патрульной полиции заметил в центре города объявленный в розыск автомобиль. Они задержали угнанную машину, за рулем которой находился 22-летний мужчина. Он признался во всех четырех угонах.

Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ведется расследование. Подозреваемый помещен в ИВС.

9 октября в Нур-Султане бывший владелец автомобиля Kia Cerato заказал его угон.

6 октября в Таразе угонщик совершил ДТП, пытаясь скрыться от хозяина авто.

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