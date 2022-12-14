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Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка

13.12.2022, 19:58 16621
Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка
Фото: Depositphotos
Ему сократили срок на четверть из-за смягчающих обстоятельств
Павлодар. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 13 декабря в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор жителю региона, обвиняемому в изнасиловании.

В суде дело рассматривали по четырем эпизодам. Так как потерпевшая - несовершеннолетняя, обстоятельства не могут оглашать, заседание было закрытым, сообщает Pavlodafnews.kz.

Прокурор просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы. Потерпевшие полностью поддержали государственного обвинителя.

Подсудимый вину не признал и просил его оправдать. Его вину доказали показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз.

Преступление относится к категории особо тяжких, и на момент его совершения закон предусматривал наказание только в виде лишения свободы от 15 до 20 лет. У подсудимого имеются смягчающие обстоятельства и отсутствуют отягчающие, поэтому по третьему пункту второй части статьи 55 УК РК ему не могли назначить более 3/4 от максимального срока.

Руководствуясь данным требованием, суд назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Также его пожизненно лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с детьми", - сообщили в пресс-службе суда.

 

новости по теме

В лесополосе Конаева обнаружили схрон оружия

13.12.2022, 19:22 17196
В лесополосе Конаева обнаружили схрон оружия
Фото: Polisia.kz
Из тайника полицейские изъяли оружие, патроны, гранаты, бронежилет и многое другое
Конаев. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПЭ ДП Алматинской области, УП Конаева совместно с сотрудниками ДКНБ по Алматинской области в лесополосе города обнаружили схрон оружия, сообщает Polisia.kz.

Внутри сумки находились две единицы винчестера калибра 12 мм, нарезной карабин калибра 223 Rem, двуствольное обрезанное охотничье ружье калибра 16 мм и одноствольное обрезанное ружье. Также изъяты газовый пистолет, две боевые гранаты, железный ящик с 440 патронами калибра 7,62 мм и 12-го калибра в количестве 18 штук, бронежилет и многое другое.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города по статье 287, часть 3, УК РК. Назначены необходимые экспертные проверки, ведется следствие.
 

Акима сельского округа убили в Актюбинской области

12.12.2022, 20:09 35546
Фермер ударил главу крестьянского хозяйства ножом в живот
Актобе. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 12 декабря, в 00.50 на пульт "102" отдела полиции Алгинского района Актюбинской области поступило сообщение о том, что в одном из крестьянских хозяйств произошло убийство, сообщает пресс-служба МВД РК.

Следственно-оперативная группа установила, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес ножевое ранение в живот потерпевшему. В результате происшествия мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 1, УК РК (Убийство).

Назначены необходимые экспертизы, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 

Генпрокуратура выявила более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport

12.12.2022, 18:28 36936
Генпрокуратура выявила более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport
Фото: Depositphotos
Правила размещение государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласования с НПП "Атамекен", и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре выявили более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport.

В ходе проверки установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили", - сообщили в надзорном органе.


Отмечается, что в ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом.

Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности", - заявили в ведомстве.


В других областях помещения кружков и секций не соответствовали элементарным санитарным нормам.

Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП Атамекен и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение", - отмечают в Генпрокуратуре.


Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу АrtSport, которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.

Нечего и говорить, что не было проведено масштабирование программы в сельской местности, которая всегда оказывается на периферии внимания", - отметили в пресс-службе.


По выявленным фактам мошенничества, хищений, дачи взятки и получения взятки, выявленным по результатам проверок прокурорами, начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды.

В прокуратуре проинформировали, что в условия программы внесены изменения, количество ваучеров сокращено до одного (раньше можно было записать до 2 детей), усилены санитарные требования, изменен нижний возрастной порог (например, если раньше вольная борьба начиналась с 5 лет, то теперь с 10 лет).

Ранее акимат Алматы заявил, о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования АrtSport. Замечания были направлены соответствующим контрагентам и администраторам платформы. Однако выявленные недостатки не были устранены.

В свою очередь разработчик платформы ТОО "Soft DeCo" известил акимат о том, что закрывают доступ к платформе artsport.edu.kz с 01.09.2022 г. в связи с тем, что управлением культуры не была произведена оплата за услуги сайта, а управлением спорта не был заключен договор. Однако оплата услуг сайта и заключение договора с ним будут незаконными, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации.

Как сообщали казахстанские СМИ, IT-бизнесмен Сергей Алабугин за свой счет открыл страницу artsport.edu.kz. Но предприниматель старался не бесплатно: в 2021 году он получил от государства 54 миллиона тенге, а в 2022 году управления спорта и культуры по всей стране начали подписывать с ним контракты на обслуживание платформы, и счет пошел на десятки миллионов тенге.

Позже активисты АrtSport потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы заявил, что программа временно приостановлена в связи с нехваткой финансов.

Задолженность по программе составила 2,2 млрд тенге. Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе АrtSport.

В прокуратуре Алматы по результатам проверки заявили, что по программе АrtSport с детьми работали ранее судимые тренеры.
 

Тайник с оружием обнаружен в Алматинской области

10.12.2022, 16:28 70126
Тайник с оружием обнаружен в Алматинской области
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Ведутся следственные мероприятия
Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 9 декабря, на территории Талгарского района обнаружен схрон боеприпасов.

Данный факт зарегистрирован по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В ходе осмотра изъято гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра, самодельный нарезной обрез калибра 5,6, травматический и пневматический пистолеты, автомат Калашникова, боевая и свето-шумовая граната, сообщает Polisia.kz.

Ведутся следственные мероприятия.
 

Хищение более 417 млн тенге предотвратил Антикор в Атырау

09.12.2022, 21:06 95986
Хищение более 417 млн тенге предотвратил Антикор в Атырау
Фото: Depositphotos
За 11 месяцев осуждено 26 человек
Атырау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе научно-практической конференции, приуроченной к 9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией, руководитель Антикоррупционной службы Ерлан Досанов рассказал о передовых практиках по вопросам противодействия коррупции, подвел итоги года и поблагодарил за вклад в реализацию антикоррупционной политики, сообщает пресс-служба Агентства.

Благодаря внедрению превентивных инструментов Антикоррупционной службой предотвращен риск хищения более 417 млн тенге по объектам строительства. Департаментом сэкономлено более 4 млрд тенге по результатам мониторинга государственных закупок по факту искусственного завышения цен на товары и услуги. За 11 месяцев текущего года осуждено 26 (из них 3 - первые руководители) человек", - отметил Ерлан Досанов.

 

В Алматинской области обнаружили очередной схрон с оружием

09.12.2022, 20:33 96721
В Алматинской области обнаружили очередной схрон с оружием
Фото: пресс-служба МВД РК
Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие
Конаев. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 9 декабря, около 15.00 полицейские ДП региона совместно с сотрудниками МВД близ поселка Шамалган обнаружили очередной схрон с оружием, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли мешки, в которых были: три гладкоствольных ружья 12-го калибра, одна единица охотничьего ружья марки "Сайга" 410-го калибра, нарезное ружье марки "Вепрь" и две обоймы с двумя патронами калибра 308 и 7,62 мм.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.
 

Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца

09.12.2022, 18:52 99736
Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция
Париж. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиненный в уголовных преступлениях в ряде стран, в 2020 году получил решением Национального суда по правам беженцев (CNDA) политическое убежище во Франции.

Решение было отменено в 2021 году Госсоветом Франции, постановившим, что Аблязов не имеет права получать статус беженца ввиду создания им мошеннической схемы в "БТА Банке" в своих личных интересах. Не согласный с Госсоветом олигарх подал апелляционную жалобу в суд. 8 декабря 2022 года CNDA принял по ней решение: апелляция Аблязова была отклонена, сообщил политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале

Таким образом, беглый банкир окончательно лишен статуса политического беженца во Франции.

Мухтара Аблязова согласно законодательству ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.

Напомним, в октябре суд Нью-Йорка предъявил Аблязову новые обвинения.
 

Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери

09.12.2022, 17:10 90021
Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери
Фото: Depositphotos
В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы
Кокшетау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Кокшетау, обвиняемого в неоднократном изнасиловании родной 17-летней дочери, сообщает Polisia.kz.

Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт в салоне авто. Испуганная девочка побоялась и постеснялась рассказать матери об инциденте, а оставшись безнаказанным, отец впоследствии еще дважды повторил свои чудовищные действия. Спустя три месяца, в ноябре, девочка рассказала о произошедшем матери, а та в свою очередь сообщила в полицию", - сообщили в полиции.


Следователями было начато досудебное производство по части 3 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней).

В рамках расследования правоохранителями были досконально изучены и тщательно проверены показания потерпевшей и подозреваемого, проведены судебно-медицинские и судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведены проверка и уточнение показаний девочки на месте происшествия, депонирование показаний.

При этом в ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал частично, однако собранные следователями доказательства полностью доказали его вину в совершении чудовищных преступлений. Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не усмотрено.

Приговором суда акмолинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также принято решение взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге", - добавили в полиции.


В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Атырау извращенец пытался изнасиловать 13-летнюю девочку.
 

 

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