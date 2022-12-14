Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка

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Правила размещение государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласования с НПП "Атамекен", и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре выявили более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport.





В ходе проверки установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили", - сообщили в надзорном органе.





Отмечается, что в ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом.





Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности", - заявили в ведомстве.





В других областях помещения кружков и секций не соответствовали элементарным санитарным нормам.





Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП Атамекен и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение", - отмечают в Генпрокуратуре.





Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу АrtSport, которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.





Нечего и говорить, что не было проведено масштабирование программы в сельской местности, которая всегда оказывается на периферии внимания", - отметили в пресс-службе.





По выявленным фактам мошенничества, хищений, дачи взятки и получения взятки, выявленным по результатам проверок прокурорами, начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды.





В прокуратуре проинформировали, что в условия программы внесены изменения, количество ваучеров сокращено до одного (раньше можно было записать до 2 детей), усилены санитарные требования, изменен нижний возрастной порог (например, если раньше вольная борьба начиналась с 5 лет, то теперь с 10 лет).





Ранее акимат Алматы заявил , о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования АrtSport. Замечания были направлены соответствующим контрагентам и администраторам платформы. Однако выявленные недостатки не были устранены.





В свою очередь разработчик платформы ТОО "Soft DeCo" известил акимат о том, что закрывают доступ к платформе artsport.edu.kz с 01.09.2022 г. в связи с тем, что управлением культуры не была произведена оплата за услуги сайта, а управлением спорта не был заключен договор. Однако оплата услуг сайта и заключение договора с ним будут незаконными, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации.





Как сообщали казахстанские СМИ, IT-бизнесмен Сергей Алабугин за свой счет открыл страницу artsport.edu.kz. Но предприниматель старался не бесплатно: в 2021 году он получил от государства 54 миллиона тенге, а в 2022 году управления спорта и культуры по всей стране начали подписывать с ним контракты на обслуживание платформы, и счет пошел на десятки миллионов тенге.





Позже активисты АrtSport потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.





Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы заявил , что программа временно приостановлена в связи с нехваткой финансов.





Задолженность по программе составила 2,2 млрд тенге. Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе АrtSport.



