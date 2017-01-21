Житель Петропавловска стал жертвой телефонного мошенника

Петропавловск. 21 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области полицейские задержали телефонного мошенника, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

В УВД Петропавловска обратился горожанин, ставший жертвой телефонного мошенника, передает Kazakhstan Today.

"Рано утром ему позвонили на сотовый телефон и сказали, что его сын задержан за наркотики. Растерянный мужчина даже не стал перепроверять и звонить сыну. Он поверил звонившему, который сообщил, что необходимо заплатить 200 тысяч тенге, чтобы якобы задержанного молодого человека отпустили. У горожанина оказалось дома 100 тысяч тенге, об этом он и сообщил звонившему. Эти деньги он закинул на номер телефона, указанный звонившим. Только после этого горожанин набрал номер телефона сыны, у которого, как оказалось, никаких проблем с законом не было. Поняв, что стал жертвой мошенника, он тут же сообщил в полицию", - рассказали в ДВД.

Оперативные мероприятия позволили полицейским установить, что мошенник звонил из другого города. Там установили его местонахождение и в течение нескольких дней задержали. Выяснилось, что подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы и таким способом решил подзаработать денег.

"Большая профилактическая работа позволила добиться того, что в последнее время фактов телефонного мошенничества практически не было. Если раньше люди легко поддавались на уловки такого рода, как "ваш сын или другой близкий родственник попал в беду и нужно заплатить деньги", то сейчас уже знают, что это обман. Однако стоит предупредить, что сейчас телефонные мошенники используют и другие способы обмана. Например, вы выиграли телефон или другие дорогостоящие предметы, нужно заплатить налог и получить свой приз. Нужно помнить, что это тоже мошенничество", - предупредил заместитель начальника управления криминальной полиции подполковник полиции Василий Скляр.

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