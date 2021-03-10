Жительница Актюбинской области получила срок за выдуманное изнасилование

Актобе. 9 марта. Kazakhstan Today - 20-летняя жительница города Алги Актюбинской области получила срок за ложное обвинение в изнасиловании, передает Kazakhstan Today.

20-летняя жительница города Алги Актюбинской области заявила в полицию, что ее изнасиловал знакомый. Позже выяснилось, что никакого изнасилования не было, сообщает "Диапазон".

На заявительницу возбудили уголовное дело по статье "Ложный донос". Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы. Однако, учитывая, что осужденная воспитывает 3-летнюю дочь, суд отсрочил наказание на 5 лет.

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