Жительница Актюбинской области получила срок за выдуманное изнасилование

Актобе. 9 марта. Kazakhstan Today - 20-летняя жительница города Алги Актюбинской области получила срок за ложное обвинение в изнасиловании, передает Kazakhstan Today.
20-летняя жительница города Алги Актюбинской области заявила в полицию, что ее изнасиловал знакомый. Позже выяснилось, что никакого изнасилования не было, сообщает "Диапазон".
На заявительницу возбудили уголовное дело по статье "Ложный донос". Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы. Однако, учитывая, что осужденная воспитывает 3-летнюю дочь, суд отсрочил наказание на 5 лет.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства