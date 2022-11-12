Жительница Талдыкоргана прятала ружье в пакете с продуктами

Талдыкорган. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодую женщину с короткоствольным ружьем задержали в у набережной реки Каратал, сообщает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области.

Охотничье ружье с укороченным стволом она несла в полиэтиленовом пакете вместе с продуктами. При проверке выяснилось, что ружье было покрыто ржавчиной и оказалось без патронов.

По словам задержанной, оружие она нашла на берегу и планировала сдать на металлолом. Сейчас оно направлено на экспертизу для установления его пригодности к стрельбе. По факту начато расследование.