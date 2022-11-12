Система Orphus

Жительница Талдыкоргана прятала ружье в пакете с продуктами

11.11.2022, 21:14 13306
Талдыкорган. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодую женщину с короткоствольным ружьем задержали в у набережной реки Каратал, сообщает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области.
 
Охотничье ружье с укороченным стволом она несла в полиэтиленовом пакете вместе с продуктами. При проверке выяснилось, что ружье было покрыто ржавчиной и оказалось без патронов.
 
По словам задержанной, оружие она нашла на берегу и планировала сдать на металлолом. Сейчас оно направлено на экспертизу для установления его пригодности к стрельбе. По факту начато расследование.
 

новости по теме

Похищенное в Алматы оружие нашли около кладбища в Жетысуской области

12.11.2022, 16:11 571
Похищенное в Алматы оружие нашли около кладбища в Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тайник с оружием близ горного перевала Мукыры в Коксуском районе в Жетысуской области полицейские.
 
Тайник с оружием находился близ местного кладбища. На месте были обнаружены и изъяты два нарезных карабина и более 300 патронов различного калибра, а также бронежилеты, сообщает Polisia.kz.
 
При проверке по специальной базе данных установлено, что обнаруженные карабины и боеприпасы были похищены в одном из ружейных магазинов в Алматы во время январских событий.
 
По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).
 
Расследование находится в производстве областного следственного управления. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу.
 

Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Талдыкоргане

12.11.2022, 09:30 5176
Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Талдыкоргане
Талдыкорган. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане  четырехлетний ребенок погиб в дорожной аварии с участием трех автомобилей: BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser.
 
В ДТП также пострадали 23-летний водитель ВАЗ-2114 и один из пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в больницу.
 
Согласно информации Polisia.kz, BMW 530 управлял 42-летний местный житель, который на улице Ракишева допустил столкновение с ВАЗ-2114, а также ударил припаркованную машину Toyota Chaser.
 
Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель немецкой иномарки находился в алкогольном опьянении. Мужчина доставлен в городскую полицию и помещен под стражу.
 
Начато досудебное расследование.
 

В Талдыкоргане ликвидировали секс-притон

11.11.2022, 19:53 14816
В Талдыкоргане ликвидировали секс-притон
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе спецмероприятий, инициированных оперативниками областного УБОП, задержана 58-летняя администратор одного из банных комплексов, сообщает Polisia.kz.
 
Женщина подозревается в организации и содержании притона для занятия проституцией.
 
При проверке заведения полицейские задержали пять молодых девушек, которых администратор предлагала клиентам комплекса для оказания интимных услуг. Соответственно, услуги предоставлялись за солидное денежное вознаграждение.
 
По факту сводничества зарегистрировано уголовное дело по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", расследование которого поручено сотрудникам городской полиции. Девушки поставлены на профилактический учет.
 

О наркопосевах и возможности легализации марихуаны в РК рассказали в МВД

11.11.2022, 14:03 20266
О наркопосевах и возможности легализации марихуаны в РК рассказали в МВД
Фото: СЦК РК
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За два месяца в Казахстане с помощью воздушной разведки обнаружены 19 наркопосевов конопли, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.
 

В ходе 20 облетов выявлено 2 факта хранения марихуаны, 19 фактов наркопосевов, уничтожено более 10 тысяч кустов конопли общим весом 5,5 тонны. В Урджарском районе Абайской области злоумышленники пытались наладить наркопосев. Изъято 105 кг готовой продукции и порядка 2 тысяч кустов культивированной конопли. Из 13 человек 8 - уроженцы Кызылординской области, ранее судимые за аналогичные преступления", - сообщил Амирханов.

 
По его словам, наркодельцы ежегодно пытаются менять места наркопосевов. Аналогичная ситуация с распространением шуйской конопли.
 

Общая площадь произрастания дикорастущей конопли в Жамбылской области составляет порядка 148 тысячи гектаров. Ежегодно спецподразделение "Дельта-Долина" проводит мероприятия, засады для задержания преступников. Они имеют автомобили высокой проходимости, спецсредства. Но тем не менее имеются факты, когда "шуйские" наркотики изымаются в других регионах страны", - отметил полковник.

 
К примеру, в Мангистауской области и Астане у задержанных лиц изъяли 250 кг этого сорта конопли. Груз доставляла логистическая компания. Всего с начала текущего года в Казахстане выявили около 2,5 тысячи наркопреступлений.
 

Из них 60%, или 1,5 тысячи, связаны со сбытом со сбытом. Всего изъято 12,7 тонны наркотиков. Изъято по видам наркотиков: героин - 33 кг, опий - 68 кг, "синтетика" - 507 кг, гашиш - 705 кг, марихуана - свыше 4 тонн, остальные - каннабис и иные виды наркотиков", - сообщил Амирханов.

 
Он также ответил на вопрос о возможной легализации марихуаны в Казахстане.
 

В последние годы отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах, в том числе промышленности и медицине, вплоть до легализации марихуаны. Но это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных", - заявил Амирханов.

 
По его словам, ежегодно в Казахстане изымают от 10 до 15 тонн наркотиков, уничтожают более 200 наркопосевов и 50 крупных плантаций, а также обнаруживают многочисленные схроны конопли.
 

Все это свидетельствует о высокой организации данного вида наркобизнеса", - подчеркнул спикер.

 
По его словам, активной популяризации наркотиков способствуют современные технологии. С начала года ограничен доступ к почти 2 тысячам сайтов, в том числе к 1,5 тысячи месенджеров в Telegram.
 

Нам нужно всем с этим бороться", - резюмировал Амирханов.

 

Директор дома престарелых в Абае оштрафован на 2 миллиона за попытку хищения пенсий постояльцев

11.11.2022, 11:31 22176
Директор дома престарелых в Абае оштрафован на 2 миллиона за попытку хищения пенсий постояльцев
Фото: Depositphotos
Караганда. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 млн тенге штрафа выплатит директор дома престарелых города Абая Карагандинской области за хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Ранее департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

Кроме штрафа директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе.

Также вынесен приговор двум специалистам КГУ по социальной работе и работнику Абайского отделения Казпочты за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с использованием своего служебного положения", - рассказали в ведомстве.


Они признаны виновными, им назначено наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду в течение всего срока отбывания наказания.
 

В СКО заключенного убили в колонии

11.11.2022, 09:10 24981
В СКО заключенного убили в колонии
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В республиканском государственном учреждение чрезвычайной безопасности № 51, расположенном в селе Новоукраинка Айыртауского района Северо-Казахстанской области, убили заключенного, сообщает Polisia.kz.
 
Конфликт произошел 9 ноября между осужденными 1994 и 1976 годов рождения, в ходе которого один из осужденных нанес другому удар по голове.
 

Пострадавший 1976 года рождения был госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы Айыртауского района, где скончался, не приходя в сознание", - проинформировали в полиции.

 
Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
Задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Айыртауского района. Проводятся следственные действия.
 
Ранее сообщалось, что убийство осужденного в колонии расследуют в Павлодаре.
 

В Талдыкоргане местный житель незаконно вырубил деревья перед городским колледжем

11.11.2022, 09:05 25526
В Талдыкоргане местный житель незаконно вырубил деревья перед городским колледжем
Талдыкорган. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане 28-летний местный житель незаконно вырубил деревья перед городским колледжем, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.
 
Установлено, что талдыкорганец спилил 8 деревьев разных пород (тополь, клен, карагаш). Вывезти древесину подозреваемый не успел, так как был задержан полицейскими, которых на место происшествия вызвала администрация учебного заведения.
 
По данным ДП региона, причиненный городу ущерб составил около 400 тысяч тенге.
 
Ранее сообщалось, что жителю Шымкента грозит уголовное наказание за массовую вырубку деревьев.

 

В ДП Шымкента прокомментировали слухи об исчезновении 2 кг золота со склада вещдоков

10.11.2022, 21:11 31161
Шымкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На днях в соцетях появилась информация об исчезновении украшений со склада вещдоков. Прозвучали даже фамилии должностных лиц, которые якобы причастны к пропаже золота.
 
Слухи об исчезновении двух килограммов золотых украшений прокомментировали в Абайском районном управлении полиции, сообщает "Отырар".
 

Слухи об исчезновении золота - ложь", - заявил начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков.

 
Он рассказал, что в полицию обратилась женщина, заявившая, что аферистка взяла у нее под реализацию золото весом более 1 кг и не вернула.
 

Следователи изъяли из городских ломбардов золотые украшения потерпевшей, куда сдала их подозреваемая. В итоге злоумышленница осуждена на пять лет лишения свободы. Драгоценности весом 1 кг 31 грамм возвращены законной владелице под расписку", - рассказал Кайрат Дальбеков.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов