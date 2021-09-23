Жительница ЗКО продала своего новорожденного ребенка

УРАЛЬСК. 22 СЕНТЯБРЯ - 28-летняя жительница ЗКО продала своего новорожденного двум жителям Бурлинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними), сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

6 августа в Алматинской области в ходе рассмотрения гражданского дела о лишении родительских прав, полицейские установили факт незаконной передачи малолетних детей и необоснованного оформления опекунства.

В июле стало известно, что жительница Акмолинской области продала свою дочь за 1 миллион тенге.

В июне супруги из Узбекистана пытались продать младенца в Алматы. Также в июне в Туркестане задержали женщину, которая пыталась продать своего ребенка за 7 миллионов тенге.

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