Жителя Алматы приговорили к 17 годам за двойное убийство

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По информации следственного управлении ДП Алматы, летом этого года 43-летний мужчина после совместного распития спиртных напитков в ходе драки нанес смертельные ножевые ранения двум собутыльникам, сообщает Polisia.kz.
К сожалению, оба раненых скончались в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый был задержан по "горячим следам". Его деяния квалифицированы следствием по 2 части статьи 99 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый в тот же день был водворен в изолятор временного содержания. Как следует из материалов уголовного дела, застолье проходило во дворе частного дома. Там мужчины коротали вечер. В какой-то момент двое стали спорить. В качестве решающего аргумента задержанный схватился за нож и ударил им сначала одного, а затем второго, который пытался разнять их", - проинформировал заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов.
Как сообщалось ранее, в Алматинской области пьяная ссора закончилась поножовщиной и убийством.
Также напомним, что в Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве 23-летней девушки.