15.02.2024, 21:25 38071
Жителя Кызылорды наказали за публикацию материалов деструктивного характера
Мужчина взят на пробационный контроль
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Кызылординской области установили 62-летнего жителя областного центра, приверженца деструктивного религиозного течения, сообщает Polisia.kz.
Мужчина размещал материалы деструктивного характера в социальных сетях.
В отношении подозреваемого проведено досудебное расследование, уголовное дело направлено в суд.
Подсудимый признан виновным, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Мужчина взят на пробационный контроль. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, 20 и 24 января КНБ РК при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области проведены спецоперации по пресечению деятельности религиозных радикалов.
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16.02.2024, 14:05 6656
Старшеклассник подозревается в изнасиловании шестилетней девочки в Кызылорде
Пострадавшая девочка находится в больнице
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Кызылорда. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ученик девятого класса одной из школ Кызылорды подозревается в изнасиловании шестилетней девочки.
Факт преступления 16-летнего школьника над малолетней девочкой стал известен из публикаций в соцсетях. В полиции города подтвердили происшествие и сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.
По информации Telegram-канала "Криминальный Казахстан", пострадавшая девочка находится в больнице.
Напомним, в Алматинской области задержали изверга, который связал четверых детей и издевался над ними, угрожая ножом.
Ранее сообщалось, что жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц.
16.02.2024, 13:28 7941
Наркокурьера с 200 свертками "синтетики" задержали в Таразе
Обнаруженные и изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "альфа PvP"
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Тараз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле с 200 свертками "синтетики", сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
У 24-летнего мужчины обнаружены и изъяты 200 свертков, обмотанных красной изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество мелкокристаллической структуры.
Также в ходе проведения обыска по месту его проживания обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 3 прозрачных пакетика с порошкообразным веществом крупнокристаллической структуры, два рулона пищевой фольги, электронные весы, 20 изолент разного цвета и 1000 пустых zip-пакетов", - рассказали в полиции.
Мужчина пояснил, что зарегистрировался в одном из приложений в социальной сети. Через него неизвестное ему лицо присылало адреса с фотографиями, где были указаны места, откуда нужно было забрать наркотики. Затем он занимался их расфасовкой и закладкой, за каждый распространенный товар получал оплату на карту.
Согласно заключению экспертизы, обнаруженные и изъятые вещества являются синтетическими наркотическими веществами "альфа PvP" общим весом 52,57 грамма. По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС", - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.
Ранее у наркосбытчика в Алматы изъяли мефедрон на 150 млн тенге.
В январе в Алматы ликвидировали крупнейшую в Казахстане нарколабораторию. Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. В этом же месяце 100 килограммов наркотиков обнаружили в грузовом автотранспорте на границе с Россией.
16.02.2024, 12:10 8831
В Атырауской области задержали 17-летнего религиозного радикала
Проводится досудебное расследование
Фото: КНБ
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Атырау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области по подозрению в пропаганде терроризма задержали 17-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
В ходе обыска у него изъяты материалы, представляющие интерес для следствия. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - проинформировали в КНБ.
Отмечается, что в 2023 году он также был приговорен к 2 годам ограничения свободы за аналогичное преступление.
Несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия. При этом уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет", - добавили в КНБ.
Ранее в Абайской области КНБ задержал радикала.
16.02.2024, 11:56 10361
Пытал и избивал: в Алматинской области задержали издевавшегося над детьми изверга
Фото: Depositphotos
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Конаев. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматинской области задержала изверга, который связал четверых детей и издевался над ними, угрожая ножом.
Как сообщает Telegram-паблик Egov.Press, в Жамбылском районе Алматинской области неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их, пытал и наносил ножевые ранения.
По словам главы областного департамента полиции Бауржана Аленова, на розыск подозреваемого были ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции.
Подозреваемый, напавший на малолетних детей в Жамбылском районе, взят под стражу. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания районной полиции, и с его участием проводятся следственные действия. По обращению о нападении на малолетних детей начато досудебное расследование", - сообщил Аленов.
По его словам, подозреваемого задержали в Карасайском районе Алматинской области.
Ход расследования находится у меня на личном контроле", - подчеркнул глава областной полиции.
Дополнено 16.02.2024, 16.30
Преступник, который истязал четырех малолетних детей в Алматинской области, хотел их изнасиловать, сообщает КазТАГ с ссылкой на информированный источник.
Дело расследуют по статье 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) - части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних) УК РК. Возможно, будет переквалификация статьи, но пока расследуют именно по этой статье", - приводит сообщение издание.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
16.02.2024, 11:10 12156
Трех казахстанцев осудили за незаконное вмешательство в деятельность Наццентра тестирования
Фото: КНБ
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде и Усть-Каменогорске осудили трех казахстанцев за незаконное вмешательство в деятельность Национального центра тестирования, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
Вступили в законную силу приговоры Казыбекбийского районного суда Караганды и суда № 2 Усть-Каменогорска в отношении граждан Казахстана С., Ж. и Н., которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 и частью 2 статьи 208 УК (Неправомерное завладение информацией). Они приговорены к 1 году ограничения свободы каждый, а также лишены права занимать должности в области информационных технологий и сетей телекоммуникаций сроком на 3 года", - проинформировали в пресс-службе.
Следствием установлено, что в 2023 году осужденные осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования.
Также доказано их вмешательство в проведение ЕНТ, оценки знаний педагогов и магистрантов", - добавили в КНБ.
Напомним, в июле прошлого года пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение ЕНТ.
16.02.2024, 10:25 14711
Около миллиарда тенге похитили при модернизации Экибастузской ГРЭС-2
Фото: gres2.kz
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Экибастуз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Павлодарской области в ходе проверки АО "Экибастузская ГРЭС-2" выявила факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока, передает корреспондент агентства.
Сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге", - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
В рамках досудебного расследования по статье 189 УК РК (Хищение имущества в особо крупном размере) проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению.
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре 2022 года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
16.02.2024, 09:28 15976
Из Азербайджана в Казахстан экстрадирован участник транснациональной организованной группы
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин Турции для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности транснациональной организованной группы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Он подозревается в том, что в период с июля по август 2020 года в составе организованной группы принимал участие в контрабандном вывозе из Казахстана более 24 килограммов золота. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 633 миллионов тенге. После совершения преступления участники скрылись от следствия и объявлены в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, в июле 2023 года подозреваемый был задержан на территории Азербайджана.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в июне 2022 года судом города Астаны 14 лиц, причастных к деятельности данной транснациональной организованной группы, осуждены к различным видам наказаний и в пользу государства взыскано около 5 миллиардов тенге.
16.02.2024, 09:00 16801
В Кыргызстане задержали двух казахстанцев за сбыт фальшивых долларов
Фото: gknb.gov.kg
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Бишкек. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана выявил и пресек деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана крупную сумму фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США, сообщили в ГКНБ КР.
Установлено, что данная группировка осуществляла отмывание поддельных денег путем пополнения банковских карт через терминалы ОАО "Оптима Банк", а также сбывала через пункты обменных бюро Бишкека. В рамках уголовного дела выявлено и изъято из незаконного оборота более $45 тыс. в виде поддельных 100-долларовых банкнот", - проинформировали в комитете.
По данным ГКНБ, в результате принятых мер задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР четверо граждан Кыргызстана и двое граждан Казахстана.
Сообщается, что по аналогичному факту ранее был задержан с поличным гражданин КР, который намеревался реализовать 50 тыс. фальшивых долларов за $20 тыс.
В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц", - отметили в ведомстве.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?