Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма

Фото: depositphotos

Рассказать друзьям

Тараз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассника, сообщает пресс-служба ССпАП города.





В декабре 2024 года ученик 7 класса средней школы 12-летний несовершеннолетний С. систематически унижал своего одноклассника А. вместе с двумя одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах. Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили с нанесением травмы своего одноклассника А.





В судебном заседании законный представитель Ш. свою вину не признал и пояснил, что его сын С. к драке не причастен.





Сам С. в суде признал, что он обзывал и закидывал снежками, подкидывал в сумку игрушечный нож и неоднократно прятал пенал и книги одноклассника А.





Постановлением суда законный представитель Ш. признан виновным, и на него наложен штраф в размере 36 тыс. тенге.





Постановление суда вступило в законную силу.



