Жителя Шымкента привлекли к ответственности за жестокое обращение с лошадью на сундет тое

Фото: Polisia.kz

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Костанай. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области завели уголовное дело завели по факту избиения ученика в кушмурунской школе.





Как сообщает газета "Костанайские новости", досудебное расследование проводится по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).





6 октября в СШ № 2 поселка Кушмурун Аулиекольского района произошел конфликт между двумя учениками 10-го и 11-го класса, в ходе которого один школьник нанес другому телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Проводятся необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных внутри школы", - проинформировали в пресс-службе ДП Костанайской области.





В ведомстве сообщили, что инцидент был рассмотрен на совете по профилактике правонарушений с участием законных представителей несовершеннолетних, администрации школы и сотрудников ювенальной полиции. В ближайшее время конфликт разберут на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Аулиекольского района.





Кроме того, в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы - есть ли в их действиях состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 127-1 КОАП РК (Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних).





Напомним, школьник с переломами челюсти и носа, сотрясением мозга и другими травмами находится в Костанайской областной детской больнице. По словам односельчан, конфликт произошел из-за того, что одиннадцатиклассник вымогал у него деньги.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.





В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).



