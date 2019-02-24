Жителя Шымкента разыскивают за нападение с ножом на супругу

Шымкент. 26 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте пьяный мужчина нанес ножевое ранение своей супруге, передает Kazakhstan Today.
ЧП произошло 25 января около 12 часов. Врачей вызвали свидетели происшествия. Медики доставили пострадавшую в больницу, где она была срочно прооперирована, сообщает портал elitar.kz.
Женщина получила ножевое ранение в область живота. Поступила к нам в тяжелом состоянии. Ей сделали операцию. Так как состояние ее тяжелое, ее положили в реанимацию", - сообщил врач городской клинической больницы №1 Сабит Байбосынов
Как стало известно, женщине 49 лет. Муж бросился в бега.
Личность подозреваемого уже установлена. Сейчас ведутся розыскные мероприятия", - рассказала руководитель пресс-службы ДП Шымкента Асель Саденова.
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