100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Самые известные в мире компании КНР

С 1979 года, когда в Китае начались экономические реформы, ВВП страны вырос более чем в 1000 раз. Это превратило КНР в крупнейшую экономику мира и в одного из самых влиятельных игроков.

Активное развитие бизнеса в Китае, которое стало возможно благодаря политике и стратегическому подходу Коммунистической партии страны, дает людям не только комфорт в повседневной жизни при использовании продуктов передовых компаний, но и рабочие места, расширение рынка труда и постоянное движение вперед.





Издание Fortune China ежегодно составляет список крупнейших компаний КНР для оценки их эффективности и достижений. В 2020 году рейтинг возглавили China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), PetroChina Co Ltd (PetroChina) и China State Construction Engineering Corp Ltd.

Совокупный доход 500 крупнейших китайских компаний составил 39,65 трлн юаней (5,87 трлн долларов), что на 18,22% больше, чем в прошлом году. Их чистая прибыль подскочила на 24,24%, до 3,48 трлн юаней (515,42 млрд долларов).

Совокупная рыночная стоимость семи интернет-провайдеров, включая Alibaba, Tencent и iQiyi, превысила 7 трлн юаней (1,04 трлн долларов), что составляет почти 15% от общего числа 500 крупнейших.

Совокупная прибыль десятки самых прибыльных компании Китая составила около 40% от общей суммы. Крупнейшим источником дохода был Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) с прибылью в 286,05 млрд юаней (42,37 млрд долларов). За ним следуют China Construction Bank Corporation с 242,26 млрд юаней (35,88 млрд долларов) и Сельскохозяйственный банк China Co Ltd с 192,96 млрд юаней (28,58 млрд долларов).

Компании-разработчики

Большинство крупнейших в мире компаний-разработчиков программного обеспечения все еще работают за пределами Соединенных Штатов, но даже американские технологические гиганты обращают внимание на революцию в области программного обеспечения, происходящую в Китае. Согласно данным ежегодного отчета венчурного капитала Kleiner Perkins Caufield & Byers об интернет-тенденциях, число китайских компаний-разработчиков программного обеспечения более чем удвоилось в период с 2009 по 2014 годы, и в Китае насчитывается девять из 20 крупнейших мировых технологических гигантов.

Не менее важно и то, что в Китае ежегодно выпускают легионы новых разработчиков программного обеспечения - по некоторым оценкам, более 100 тысяч в год. Современные китайские фирмы по разработке программного обеспечения велики и растут, и вполне возможно, что "Красная экономика" скоро заменит Германию и Японию в качестве выдающегося международного технологического конкурента США. На конец 2017 года насчитывалось 35 774 активных китайских компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, и более десятка компаний достигли оценки, превышающей 1 млрд долларов.

С учетом этих данных, вот шесть из крупнейших и наиболее влиятельных китайских компаний-разработчиков программного обеспечения.

1. China Mobile

Как и многие крупные китайские компании, China Mobile Ltd. (CHL) является государственной собственностью. Компания в основном является поставщиком мобильных услуг, а не разработчиком программного обеспечения, но у нее есть большая команда разработчиков из почти 240 тысяч сотрудников. Компания China Mobile, базирующаяся в Пекине, имеет более 800 млн абонентов и по этому показателю является крупнейшей в мире телефонной компанией. Основную часть клиентской базы China Mobile составляют китайцы, хотя она охватывает Пакистан и Гонконг. Он имеет рыночную капитализацию в 195,62 млрд долларов.

2. Tencent

Компания Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), расположенная в Шэнчжене, является китайским гигантом социальных сетей. Его приложение для обмена сообщениями WeChat в 2018 году потребовало более миллиарда пользователей в месяц, веб-сайт социальной сети QZone сообщил о 629 млн пользователей, а его служба мгновенных сообщений имела колоссальные 820 млн пользователей в месяц. Чтобы поместить это в перспективу, это более чем вдвое превышает население Соединенных Штатов.

Оценка Tencent составляет 534 млрд долларов. Компания инвестирует много средств в программное обеспечение в США, и, согласно отчетам, Tencent хочет, чтобы WeChat тоже был американским брендом.

3. Alibaba

Являясь крупнейшим в мире ритейлером электронной коммерции, который в два с лишним раза увеличил объемы продаж продуктов Amazon (AMZN) и eBay (EBAY), есть основания полагать, что Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) является наиболее важным китайским программным обеспечением. Компания.

Все программные продукты Alibaba производятся через дочернюю компанию Alibaba Software. Фирма предлагает свои платежные и банковские услуги, Alipay. Alibaba также инвестировала в ряд американских стартапов, в том числе приложение для обмена видеосообщениями Snapchat и автосервис Lyft.

4. Baidu

Baidu, Inc. (BIDU) была основана в 2000 году Робином Ли (Li Yanhong), который большую часть 1990-х годов работал в качестве разработчика программного обеспечения для Wall Street Journal. Baidu неизменно входит в число ведущих поисковых систем в Китае, и есть свидетельства того, что она укрепляет свою рыночную долю. Компания предлагает десятки бесплатных программных продуктов, большинство из которых ориентированы на пользователей ПК на азиатских рынках.

5. Xiaomi

Xiaomi (XIACF), которую иногда называют Apple of China, является производителем телефонов и смартфонов с небольшой историей продаж и множеством потенциальных возможностей. В конце 2014 года стоимость Xiaomi превысила 45 млрд долларов, что делает ее самой ценной в мире частной технологической фирмой. Объявив себя интернет-компанией, она стала публичной на гонконгской бирже в середине 2018 года. У нее был небольшой старт - акции упали на 6% в день открытия. Но впоследствии он восстановился и теперь имеет рыночную капитализацию в 56,4 млрд долларов.

6. Huawei

Знаете ли вы, что, вопреки распространенному мнению, Huawei не является типичной китайской компанией, но разработала уникальную культуру, которая сочетает в себе как западные, так и восточные характеристики? Культура Huawei похожа на лук со многими слоями; один слой - британская культура, другой - китайский, а третий - американский.

Huawei является ведущим мировым поставщиком решений в области ИКТ. Цель компании - донести цифровую информацию до каждого человека, дома и организации в полностью связанном, интеллектуальном мире. Инновационные решения, продукты и услуги в области ИКТ используются более чем в 170 странах и регионах. Они обслуживают более трети населения мира.

