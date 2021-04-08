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Жительница Нур-Султана засняла больших белых цапель

07.04.2021 7939
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Жительница Нур-Султана Ксения Горленко засняла птиц и опубликовала фото в своем Instagram, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Помчались смотреть больших белых цапель, неизвестно, каким ветром занесенных на Соленку. Что-то они там пытались ловить, дружили с озерными чайками, чайками-хохотуньями и кряквами", - написала женщина в комментарии к фото.

 
Она также рассказала, что эти на первый взгляд крупные птицы весят всего 900-2000 граммов, но размах их крыльев достигает до 170 сантиметров.
 

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