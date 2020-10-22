В Карагандинской области в 2020 году высадили деревья на площади более 426 гектаров

Государственный лесной фонд в регионе пополняют ежегодно. В этом году лесные культуры высадили на площади 426,3 гектаров, сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.
Основные посадки, которые вели хозяйства по охране лесов и животного мира, составили клёны, тополя и берёзы. Весной лесными культурами в регионе было засажено 48,5 гектара площади, а осенью - еще 377,8 гектара.
Новые зелёные насаждения появились на территории Шахтинска, Темиртау и Караганды. Саженцы выращивают в специальном питомнике.
По информации управления, на сегодняшний день осенняя посадка деревьев завершилась. При этом важно отметить, что искусственное восстановление и разведение лесов является одной из важных задач в регионе.
Ранее, в сентябре, в Карагандинской области провели массовый субботник на побережьях водохранилищ, в ходе которого активисты собрали мусор и посадили деревья. Экологические субботники были приурочены к Всемирному дню чистоты (World Clean Up day).
Как рассказали в акимате области, в Караганде акция прошла на Фёдоровском водохранилище, где на прибрежной зоне также появились новые деревья. В ней приняли участие волонтёры, экологические активисты, общественники, работники предприятий и государственные служащие.
По инициативе областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования также состоялась акция "Разделяй, сдавай, перерабатывай!". Её участники собрали мусор в Тихоновской лесопосадке и сразу же его рассортировали. В мешки отдельно складывали пластик, стекло, алюминий и смешанные отходы. И всё это потом отправили на переработку.
Экологические субботники состоялись во всех городах и районах области. В частности, в Жезказгане очистили от мусора побережье Кенгирского водохранилища. Акция стала логическим продолжением проекта "Кенгир - забота всех и каждого", объявленного в регионе в этом году.
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