2,5 млн тонн - объем выбросов и сбросов загрязняющих веществ в РК за 2020 год

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - 2,5 миллиона тонн - объем выбросов и сбросов загрязняющих веществ в Казахстане за 2020 год. Также сбросы отходов по республике составили 1,1 миллиона тонн, накоплено 125 миллионов тонн ТБО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил министр экологии Магзум Мирзагалиев на отчетной встрече с населением, для решения острых экологических вопросов министерством после обсуждения с жителями регионов и экоактивистами утверждены 17 Дорожных карт с различными мерами, в том числе по дальнейшей газификации, переводу общественного транспорта на газовое топливо, озеленению городов и другие. Это позволит довести уровень переработки отходов с текущих 18% до 30%, построить 24 новых полигона ТБО, провести рекультивацию и ликвидацию исторически загрязненных земель, построить 7 новых и провести реконструкцию 12 канализационных очистных комплексов и так далее.

Также с участием Минэкологии достигнуты договоренности о снижении выбросов загрязняющих веществ ряда компаний. Так, по Алматы принято решение по модернизации ТЭЦ-2 и 3. В Карагандинской области АО "АрселорМиттал Темиртау" обязуется снизить выбросы в атмосферу на 30% до 2025 года, а также посадить 500 тысяч деревьев вокруг Темиртау. Жезказганским медеплавильным заводом ТОО "Казахмыс Смэлтинг" запланировано строительство и ввод в эксплуатацию нового сернокислотного цеха, что позволит снизить выбросы диоксида серы в 3 раза. В Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения "Тухлая балка". В Актюбинской области на заводе ферросплавов реализуется проект по модернизации и реконструкции цехов. В Восточно-Казахстанской области, согласно меморандуму ТОО "Казцинк", ожидается снижение выброса в атмосферу на 20%. В Мангистауской области начата ликвидация исторического загрязнения "Кошкар-ата". Также группа компаний "КазМунайГаз" в течение нескольких лет ликвидирует исторические нефтяные отходы.

Кроме того, сообщил министр, в новом Экокодексе для объектов I категории предусмотрена обязательная автоматизация производственного эко-мониторинга с передачей данных в уполномоченный орган.

Также принят закон по внедрению механизма энергетической утилизации отходов "Waste to Energy". В 6 крупных городах будут построены мусоросжигающие заводы.

Магзум Мирзагалиев обратил внимание и на рост количества несанкционированных свалок - до 8 тысяч ежегодно. Минэкологией в новом Экокодексе предусмотрена обязательная установка GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте, внедрено лицензирование для предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов.

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